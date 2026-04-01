Vatrogasci priskočili u pomoć električarima u Prnjavoru - VIDEO

U nedjelju 29.03.2026. god, ekipa Terenske jedinice "Elektrokrajine" u Prnjavoru je bila angažovana na otklanjanju kvara na dalekovodu Štrpci, na lokacija Muse-Ruževci na rijeci Ukrini.

Zbog izliva Ukrine iz korita elektromonteri nisu bili u mogućnosti otkloniti kvar bez asistencije Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Prnjavor.

Dvojica vatrogasaca-spasioca Slađan Milanović i Đorđe Lepir su čamcem uz asistenciju kolega Jovice Mikića i Rajka Šuška sa obale, izvlačila prekinuto dalekovodno uže iz vode u izrazito teškim i po život opasnim uslovima, prilikom čega su u vodi, koristeći kleme, krpili uže uz savjete električara sa obale.

Damir Vasić, rukovodilac Terenske jedinice Prnjavor, je iskazao zahvalnost hrabrim pripadnicima Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i njihovom starješini Draganu Miladinoviću što su, uprkos velikom bezbjednosnom riziku, omogućili da mještani okolnih sela dobiju električnu energiju.

"Koliko je ovaj posao opasan, potvrđuje i to da je isti dan na toj lokaciji naš elektromonter Dario Dujaković, radeći na otklanjanju kvara, doživio povredu (strujni udar), ali je, srećom, izbjegao teže povrede. Kolegi Dariju zahvaljujemo na nesebičnom zalaganju i želimo brz oporavak", kažu u "Elektrokrajini"..

Rukovodilac Terenske jedinice Prnjavor se, takođe, zahvalio gradonačelniku Prnjavora, Darku Tomašu, i Upravi "Elektrokrajine“ na čelu sa direktorom Sašom Popovićem, koji su dali punu podršku u rješavanju ovog složenog problema.