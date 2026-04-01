Logo
Large banner

Vatrogasci priskočili u pomoć električarima u Prnjavoru - VIDEO

Autor:

01.04.2026 11:51

Komentari:

0
Ватрогасци помогли електричарима
Foto: Ustupljena fotografija

U nedjelju 29.03.2026. god, ekipa Terenske jedinice "Elektrokrajine" u Prnjavoru je bila angažovana na otklanjanju kvara na dalekovodu Štrpci, na lokacija Muse-Ruževci na rijeci Ukrini.

Zbog izliva Ukrine iz korita elektromonteri nisu bili u mogućnosti otkloniti kvar bez asistencije Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Prnjavor.

Dvojica vatrogasaca-spasioca Slađan Milanović i Đorđe Lepir su čamcem uz asistenciju kolega Jovice Mikića i Rajka Šuška sa obale, izvlačila prekinuto dalekovodno uže iz vode u izrazito teškim i po život opasnim uslovima, prilikom čega su u vodi, koristeći kleme, krpili uže uz savjete električara sa obale.

Damir Vasić, rukovodilac Terenske jedinice Prnjavor, je iskazao zahvalnost hrabrim pripadnicima Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i njihovom starješini Draganu Miladinoviću što su, uprkos velikom bezbjednosnom riziku, omogućili da mještani okolnih sela dobiju električnu energiju.

"Koliko je ovaj posao opasan, potvrđuje i to da je isti dan na toj lokaciji naš elektromonter Dario Dujaković, radeći na otklanjanju kvara, doživio povredu (strujni udar), ali je, srećom, izbjegao teže povrede. Kolegi Dariju zahvaljujemo na nesebičnom zalaganju i želimo brz oporavak", kažu u "Elektrokrajini"..

Rukovodilac Terenske jedinice Prnjavor se, takođe, zahvalio gradonačelniku Prnjavora, Darku Tomašu, i Upravi "Elektrokrajine“ na čelu sa direktorom Sašom Popovićem, koji su dali punu podršku u rješavanju ovog složenog problema.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vatrogasci

Spasioci

"Elektrokrajina"

Elektrokrajina

Prnjavor

Komentari (0)
Large banner

4 d

0
Наградна игра-мтел

4 d

1
Аутомобил у снијегу

4 d

0
4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner