AMS RS apelovao na vozače

Od danas, 1. aprila 2026. godine, na putevima Republike Srpske i FBiH zakonski prestaje da važi obaveza upotrebe zimske opreme.
I pored toga što je van snage Pravilnik o zimskim uslovima vožnje, Auto-moto savez Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju da zadrže zimsku opremu i upotrebu zimskih pneumatika, zbog loših vremenskih uslova, učestalih padavina u posljednjih nekoliko dana, mokrih i klizavih kolovoza, kao i zasnježenih puteva u višim planinskim predjelima i preko prevoja.
Federalna uprava civilne zaštite objavila je narandžasto upozorenje za dijelove BiH tokom 1. i 2. aprila 2026. godine. Meteoalarm je upaljen zbog pojačanog vjetra na prostoru Hercegovine, zapadnog i jugozapadnog dijela, a prema najavama, očekuje se brzina kretanja vjetra od 40 do 70 kilometara na čas, lokalno i snažniji.
AMS savjetuje pojačan oprez u saobraćaju, te da vozači prilagode vožnju uslovima na putu i vremenskim prilikama.
