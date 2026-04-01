AMS RS apelovao na vozače

01.04.2026 10:04

Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Od danas, 1. aprila 2026. godine, na putevima Republike Srpske i FBiH zakonski prestaje da važi obaveza upotrebe zimske opreme.

I pored toga što je van snage Pravilnik o zimskim uslovima vožnje, Auto-moto savez Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju da zadrže zimsku opremu i upotrebu zimskih pneumatika, zbog loših vremenskih uslova, učestalih padavina u posljednjih nekoliko dana, mokrih i klizavih kolovoza, kao i zasnježenih puteva u višim planinskim predjelima i preko prevoja.

Srbija

Početak aprila donosi mećavu: Ovi predjeli su najviše na udaru

Federalna uprava civilne zaštite objavila je narandžasto upozorenje za dijelove BiH tokom 1. i 2. aprila 2026. godine. Meteoalarm je upaljen zbog pojačanog vjetra na prostoru Hercegovine, zapadnog i jugozapadnog dijela, a prema najavama, očekuje se brzina kretanja vjetra od 40 do 70 kilometara na čas, lokalno i snažniji.

AMS savjetuje pojačan oprez u saobraćaju, te da vozači prilagode vožnju uslovima na putu i vremenskim prilikama.

Pročitajte više

Како да васкршња јаја не пуцају приликом кувања?

Savjeti

Kako da vaskršnja jaja ne pucaju prilikom kuvanja?

4 d

0
Планета, свемир

Nauka i tehnologija

Svemirski turizam postaje stvarnost, ali cijena će vas šokirati

4 d

0
Објављена прогноза до викенда: Метеоролози објавили када стаје киша

Društvo

Objavljena prognoza do vikenda: Meteorolozi objavili kada staje kiša

4 d

0
Полиција Србија

Hronika

Momak i djevojka oteli muškarca, pa ga brutalno pretukli u stanu

4 d

0

Više iz rubrike

Објављена прогноза до викенда: Метеоролози објавили када стаје киша

Društvo

Objavljena prognoza do vikenda: Meteorolozi objavili kada staje kiša

4 d

0
Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави

Društvo

Ne krećite na put bez zimske opreme! Kolovozi mokri i klizavi

4 d

0
Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 16 beba

4 d

0
Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Društvo

Prvi april donio sve osim šale: Snijeg i olujna bura u Srpskoj

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

