Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 16 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka, rečeno je u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - pet, potom u Istočnom Sarajevu tri, u Prijedoru i Bijeljini po dvije, te u Doboju, Zvorniku, Trebinju i Gradišci po jedna.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dječak, u Istočnom Sarajevu djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru djevojčica i dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, a u Doboju, Zvorniku, Trebinju i Gradišci po jedan dječak.

U porodilištima u Foči i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.