Slavimo važan praznik! Ovo nikako ne smijete da uradite danas

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici prvog dana aprila proslavljaju Svete mučenike Hrisanta, Dariju i druge koji su sa njima stradali.

Sveti mučenik Hrisant bio je sin Polemija, bogataša iz Aleksandrije koji se preselio u Rim. Kao mladić visokog roda, Hrisant je završio najviše škole i učio od najučenijih ljudi tog vremena. Međutim, svjetovno znanje mu nije donijelo istinsko zadovoljstvo niti odgovor na pitanje šta je prava istina.

Put ka vjeri i neobičan brak

Tragajući za smislom, došao je do apostolskih jevanđelja. Nakon što ih je pročitao, Hrisant je, „obasjan istinom“, postao posvećeni hrišćanin. Krstio ga je njegov učitelj Karpofor, što je izazvalo gnijev kod njegovog oca. Polemije je na sve načine pokušavao da ga odvrati od hrišćanstva. Prvo ga je zatvorio samog sa prostitutkama, a potom ga je primorao da se oženi neznabožačkom djevojkom Darijom.

Ipak, Hrisant je uspio da odoli svim iskušenjima, a svoju suprugu Dariju je ubijedio da i sama primi hrišćanstvo. Dogovorili su se da žive u braku kao brat i sestra, posvetivši živote Bogu. Nakon očeve smrti, Hrisant je nastavio da otvoreno širi hrišćansko učenje.

Čudesa tokom mučenja

U vrijeme cara Numerijana, Hrisant i Darija su uhapšeni i izloženi stravičnom mučenju. Prema legendi, tokom njihovog stradanja dešavala su se tolika čudesa da su čak i svog mučitelja Klavdija preveli u hrišćanstvo. Zbog toga je, prema predanju, i sam Klavdije podvrgnut mukama; sinovi su mu ubijeni, a žena je izdahnula na gubilištu.

Izdržljivost i vjera Hrisanta i Darije bile su tolike da su čak i neznabošci, posmatrajući ih, vikali:

"Darija je boginja!"

Na kraju je naređeno da ih žive zakopaju, zasuvši ih kamenjem u jednom dubokom rovu. Na tom mjestu kasnije je podignuta crkva. U blizini se nalazila pećina gdje su se hrišćani okupljali na molitvi i pričešću, ali su je neznabošci zazidali kada su saznali za to, umorivši sve koji su se unutra zatekli. Sveti mučenici Hrisant i Darija stradali su u Rimu između 283. i 284. godine.

Narodni običaji: Šta danas ne treba raditi?

Prema crkvenom kalendaru, današnji praznik nije obilježen „crvenim slovom“, ali u srpskom narodu postoje određena vjerovanja vezana za ovaj dan.

Vjeruje se da na ovaj praznik treba biti naročito oprezan i posvećen molitvi.U mnogim krajevima se strogo izbjegavaju teži kućni poslovi.Ovo podrazumijeva čišćenje kuće, pranje veša, kao i šivenje ili bilo kakav ručni rad iglama.

Vjeruje se da je ovaj dan posvećen čistoti i duhovnom miru, u čast svetitelja koji su i u braku očuvali svoju čistotu, prenosi Informer.