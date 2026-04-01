Tramp: SAD će iz Irana otići za dvije do tri nedjelje, cijene nafte će tada pasti

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će SAD napustiti Iran za "dvije ili tri nedjelje" i da će cjiene nafte pasti čim se to bude dogodilo.

Poručio je da bi zemlje koje zavise od nafte i gasa sa Bliskog istoka trebalo same da obezbijede prolaz kroz taj pomorski pravac. Zemlje poput Kine i Francuske će se "same pobrinuti za sebe", rekao je Tramp, prenio je Si-Bi-Es.

- Šta će se desiti sa moreuzom - mi nećemo imati nikakve veze sa tim - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu,

Istakao je da će američke snage okončati operacije u Iranu "vrlo brzo", nagovijestivši rok od dvije do tri nedjelje.

- Sada dovršavamo posao. Mislim da ćemo ga završiti za dvije nedelje ili možda neki dan kasnije. Želimo da uništimo sve što imaju - rekao je Tramp.

Na pitanje novinara kako namjerava da vrati cijene nafte na nivoe od pre sukoba sa Iranom, Tramp je odgovorio: "Sve što treba da uradim jeste da napustim Iran - i to ćemo učiniti vrlo brzo. Onda će cijene naglo da padnu", rekao je Tramp.

Tramp je dodao i da SAD i Iran razmjenjuju poruke putem posrednika i da je moguće da će dvije zemlje postići dogovor prije pomenutog roka, iako Iran negira da se vode direktni pregovori.

U međuvremenu, pres sekretar Bijele kuće Kerolajn Livit najavila je da će Tramp večeras pružiti važne nove informacije o Iranu, ne precizirajući o kakvim je informacijama riječ.