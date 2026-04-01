Tramp: SAD će iz Irana otići za dvije do tri nedjelje, cijene nafte će tada pasti

ATV
01.04.2026 07:10

Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти
Foto: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će SAD napustiti Iran za "dvije ili tri nedjelje" i da će cjiene nafte pasti čim se to bude dogodilo.

Poručio je da bi zemlje koje zavise od nafte i gasa sa Bliskog istoka trebalo same da obezbijede prolaz kroz taj pomorski pravac. Zemlje poput Kine i Francuske će se "same pobrinuti za sebe", rekao je Tramp, prenio je Si-Bi-Es.

- Šta će se desiti sa moreuzom - mi nećemo imati nikakve veze sa tim - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu,

Istakao je da će američke snage okončati operacije u Iranu "vrlo brzo", nagovijestivši rok od dvije do tri nedjelje.

- Sada dovršavamo posao. Mislim da ćemo ga završiti za dvije nedelje ili možda neki dan kasnije. Želimo da uništimo sve što imaju - rekao je Tramp.

Na pitanje novinara kako namjerava da vrati cijene nafte na nivoe od pre sukoba sa Iranom, Tramp je odgovorio: "Sve što treba da uradim jeste da napustim Iran - i to ćemo učiniti vrlo brzo. Onda će cijene naglo da padnu", rekao je Tramp.

Tramp je dodao i da SAD i Iran razmjenjuju poruke putem posrednika i da je moguće da će dvije zemlje postići dogovor prije pomenutog roka, iako Iran negira da se vode direktni pregovori.

U međuvremenu, pres sekretar Bijele kuće Kerolajn Livit najavila je da će Tramp večeras pružiti važne nove informacije o Iranu, ne precizirajući o kakvim je informacijama riječ.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

