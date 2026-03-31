Stanija ošamarila Asmina kad je saznala za dijete

Stanija Dobrojević (41) je ulaskom u Elitu 9 unela potpuni preokret toka rijalitija. Kao što je i očekivano, došlo je do turbulencije zbog njenog Stanijinog odnosa sa Asminom Durdžićem.

Nastao je veliki sukob i haos, a u sve se odmah umiješala i Aneli Ahmić.

"Aneli, uništila si ga svojim ulaskom. On je postao rijaliti učesnik", počela je Stanija.

Asmin nije mogao da ćuti pa je rekao:

"Ja sam od vas obolio. Hoću da budeš iskrena, a ne da glumiš budalu. Ti si meni sad potvrdila da ništa nije izašlo u vezi našeg odnosa. Maja nije ništa kriva u ovoj priči."

"Ne da si se zakačila nego si duboko uletjela u priču Asmina Durdžića. Ona će tek utonuti u ono iz čega sam ja isplivala", uzvratila je Stanija.

"Nikada nisam govorio da si ti Stanija kriva, nego da sam ja", rekao je Asmin.

"Tebi je samo prebitna. Maji si rekao da te boli k***c za Noru. Ne interesuješ me za čitav život", rekla je Aneli.

Lepi Mića nije mogao da ostane suzdržan

"Ja smatram da tebe boli činjenica da si sad ispala ljubavnica, i te kako se sad vadiš, neko od vas dvoje je kriv, a ne Aneli, a od početka se pokušava na nju svaliti sve. Vi ste vašu vezu digli na pijedestal, a nju kao da je živio sa pekarkom, tako je on predstavio. Zašto je ne bi podržali, ali njima ovo ne odogovara jer su duvali u jednu tikvu, a sad u drugu.. Ovaj gospodin je krivac koji je Staniju prevario sa Majom, a Aneli je prevario sa tobom. Pitanje za Staniju, da li si ti bila svesna poslije mjesec dana da on ima ženu, da živi bračni život, da ima dijete, da ti se sve lažno predstavio? Šta ćeš sa takvim čovjekom kad te slagao sve, da li te kupio izgledom, poklonima ili čime već", rekao je Lepi Mića.

"Kad sam saznala, ošamarila sam ga"

"Došao je u Majami kao slobodan dečko, stavio mi prsten poslije mjesec dana, ništa nije slutilo da postoji mogućnost postojanja djece, nikakva ta priča nije bila mjesec dana, ja sam se gledala sa njegovim ocem i majkom, oni nikad ništa nisu spomenuli", rekla je Stanija.

"Kako nisi pitala njegovog oca i majku, ko je žena sa kojom on ima dijete?" pitala je Aneli.

"Jer ih tek upoznajem, kako da pitam? Kad sam saznala, nervni slom, ošamarila sam ga, blokirala, završila sam priču. Dva mjeseca nismo pričali, došla sam u Srbiju da se suočim sa njom očekivala sam da će ona da mi kaže da ga voli, a ona je bila u fazonu: 'Eto ti ga', ona je ušla tad u vezu sa Janjušem", rekla je Stanija.