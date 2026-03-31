Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

Turska serija "Sulejman Veličanstveni" bila je jedna od najpopularnijih serija na našim prostorima. Osim glavnih junaka Sulejmana i Hurem, pažnju javnosti privlačio je i čuveni Zumbul-aga.

Glumac Selim Bajraktar, maestralno je odigrao ulogu duhovitog, pomalo i lukavog Zumbul-age, te nije čudo što je pažnju javnosti privlačio i van ovog serijala. Pravo iznenađenje bio je njegov imidž u privatnom životu koji je u potpunoj suprotnosti sa onim koji je prikazivao u seriji.

Aktivan na mrežama

Selim njeguje prirodni izgled, odnosno, duga sijeda kosa i brada su njegov zaštitni znak, što ga dodatno čini šarmantnim.

Aktivan je na mrežama, posebno Instagramu, gde objavljuje fotografije svog raskalašnog života i ne krije da obožava precizno krojena odela i fitnes.

Takođe, praktikuje jogu i uživa u ekstremnim sportovima, ali i u druženju sa prijateljima i životinjama.

Inače, Selim je rođen u Iraku, u gradu Kirkuk, ali se porodica preselila u Tursku. Godine 2000. je diplomirao, a ubrzo nakon toga je počeo da glumi u Turskom narodnom pozorištu. Karijeru televizijskog i filmskog glumca počeo je 2006. godine.

Ljubavni život

Glumac je 14 godina bio u vezi s muzičarkom Biter Bajraktar, ali je o njihovoj ljubavi u medijima dostupno vrlo malo informacija, a čak nije poznato ni da li imaju zajedničku djecu.Nakon raskida s njom, Selim je ponovo pronašao ljubav u zagrljaju glumice Emel Karakose. Venčali su se 1. maja 2023. godine.

