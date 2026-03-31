Logo
Large banner

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

Autor:

ATV
31.03.2026 16:44

Komentari:

0
Турска серија "Сулејман Величанствени" била је једна од најпопуларнијих серија на нашим просторима. Осим главних јунака Сулејмана и Хурем, пажњу јавности привлачио је и чувени Зумбул-ага
Foto: screenshot

Turska serija "Sulejman Veličanstveni" bila je jedna od najpopularnijih serija na našim prostorima. Osim glavnih junaka Sulejmana i Hurem, pažnju javnosti privlačio je i čuveni Zumbul-aga.

Glumac Selim Bajraktar, maestralno je odigrao ulogu duhovitog, pomalo i lukavog Zumbul-age, te nije čudo što je pažnju javnosti privlačio i van ovog serijala. Pravo iznenađenje bio je njegov imidž u privatnom životu koji je u potpunoj suprotnosti sa onim koji je prikazivao u seriji.

Aktivan na mrežama

Selim njeguje prirodni izgled, odnosno, duga sijeda kosa i brada su njegov zaštitni znak, što ga dodatno čini šarmantnim.

Aktivan je na mrežama, posebno Instagramu, gde objavljuje fotografije svog raskalašnog života i ne krije da obožava precizno krojena odela i fitnes.

Takođe, praktikuje jogu i uživa u ekstremnim sportovima, ali i u druženju sa prijateljima i životinjama.

Inače, Selim je rođen u Iraku, u gradu Kirkuk, ali se porodica preselila u Tursku. Godine 2000. je diplomirao, a ubrzo nakon toga je počeo da glumi u Turskom narodnom pozorištu. Karijeru televizijskog i filmskog glumca počeo je 2006. godine.

Ljubavni život

Glumac je 14 godina bio u vezi s muzičarkom Biter Bajraktar, ali je o njihovoj ljubavi u medijima dostupno vrlo malo informacija, a čak nije poznato ni da li imaju zajedničku djecu.Nakon raskida s njom, Selim je ponovo pronašao ljubav u zagrljaju glumice Emel Karakose. Venčali su se 1. maja 2023. godine.

(Super Žena b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zumbul aga

Sulejman Veličanstveni

turska serija

serija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Snima se serija o Džefriju Epstinu

4 h

0
Умро Чарли из "Породичног блага"

Scena

Umro Čarli iz "Porodičnog blaga"

6 d

0
Италија бруји о голу Страхиње Павловића

Fudbal

Italija bruji o golu Strahinje Pavlovića

1 sedm

0
Планински доктор: Породица, истина и нови почетак у служби живота

Emisije

Planinski doktor: Porodica, istina i novi početak u službi života

1 sedm

0

Više iz rubrike

Данас крај сарадње Пинка и БХ Телекома, огласио се Жељко Митпровић

Scena

Danas kraj saradnje Pinka i BH Telekoma, oglasio se Željko Mitprović

4 h

0
Operacija, operaciona sala

Scena

Poznati glumac ide na eutanaziju: Život mu se pretvorio u pakao nakon operacije

6 h

0
Дарко Лазић

Scena

Darko Lazić poslao poruku nakon što su ga napali na društvenim mrežama zbog nastupa

7 h

0
Милош Бојанић доживио непријатност, хитно се огласио

Scena

Miloš Bojanić doživio neprijatnost, hitno se oglasio

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner