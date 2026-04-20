Održan sastanak SNSD-a u Gradišci, najavljen infrastrukturni zamah

U Gradišci je održan sastanak rukovodstva SNSD-a sa Gradskim odborom ove partije ovog grada.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić zahvalio je lideru ove političke partije Miloradu Dodiku na dosadašnjem trudu i sredstvima koje je Vlada Republike Srpske uložila u mnogobrojne projekte.

Dodik je najavio i dolazak ministara Vlade Srpske u ovaj grad, kao i razgovor sa predstavnicima Gradskog odbora SNSD-a Gradiška, o najznačajnijim projektima i realizaciji istih, prenosi RTRS.

Takođe, na sastanku je najavljen veliki infrastrukturni zamah na području Gradiške, ali i Republike Srpske.