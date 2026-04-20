Centar za socijalni rad Bijeljina još uvijek bez plate za februar

Danas je 20. april, a dio zaposlenih u JU Centar za socijalni rad Bijeljina još uvijek nije primio platu za februar, navodi se u saopštenju Centra.

"Iza nas su Vaskrs, školski raspust, brojne porodične i životne obaveze, period koji su ovi ljudi iznijeli bez osnovnog primanja. Postavlja se pitanje kakva se poruka šalje zaposlenima koji svakodnevno rade najosjetljivije i najodgovornije poslove: zaštitu žrtava nasilja u porodici i zaštitu djece, rad sa najugroženijim socijalnim kategorijama stanovništva, rad sa djecom u riziku i djecom sa poteškoćama u razvoju, kao i sve druge odgovorne poslove u nadležnosti Centra", navode u saopštenju.

Postavljaju pitanje da li je poruka da radnici svoje teško zarađene lične dohotke treba da ostvaruju isključivo putem suda.

"Nedopustivo je da se u 2026. godini, u uslovima rekordno planiranog budžeta i značajnih budžetskih prihoda, dovodi u pitanje isplata zarađenih plata", navode iz Centra za socijalni rad Bijeljina.

JU Centar za socijalni rad Bijeljina apeluje na nadležne da se hitno izvrši isplata februarskih plata svim zaposlenima, kako bi se ispravila očigledna nepravda i obezbijedila jednaka prava za sve radnike.