Darko Lazić poslao poruku nakon što su ga napali na društvenim mrežama zbog nastupa

Darko je skupio snage i održao svoj prvi nastup nakon tragedije, a na društvenim mrežama ljudi su imali svakojake komentare, pa su mu čak i pisali kako nije u redu što nastupa, jer nije prošlo 40 dana od smrti njegovog brata.

Folker u ovim teškim trenucima dobio je podršku porodice, a sada je na Instagramu podijelio jaku poruku.

- Imaš Boga i to ti je više nego dovoljno - objavio je pjevač koji je sada na sebe preuzeo odgovornost da vodi računa o porodici svog brata.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam da nastavim da pjevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želio da prekinem da pjevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pjevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i priznao da mu je teško dok pjeva, ali da mora da izdržava ne samo svoju, već i porodicu pokojnog brata.

-- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapjevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pjevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pjevam, a on je uz mene uvijek i gleda nas sa ljepšeg mjesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pjevati za njega, i do kraja života. Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamijenim njegovo mjesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj djeci, o majci, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko tada za "Telegraf".