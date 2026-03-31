Pao napadač koji je izbo ženu nasred ulice

31.03.2026 08:54

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici beogradske policije efikasnom akcijom tokom noći su identifikovali i uhapsili B. A. (44), rodom sa Kosova i Metohije, zbog sumnje da je sinoć na Savskom vencu brutalno izbo četrdesetsedmogodišnju ženu, ekskluzivno saznaje Telegraf.rs.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), osumnjičenom B. A. određeno je zadržavanje do 48 sati. Prema prvim informacijama iz istrage, njemu se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Podsjetimo, on je sinoć, bez ikakvog povoda i prethodnog kontakta, nasrnuo na ženu dok je mirno šetala ulicom.

Napadnuta žena je sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život hitno transportovana u Urgentni centar. Monstrum joj je nanio višestruke ubode u predjelu vrata, ruku i leđa.

"Žrtva je u kritičnom stanju. Napad je bio toliko iznenadan da nesrećna žena nije stigla ni da reaguje prije nego što je osjetila prvi ubod", navodi izvor blizak istrazi.

Motiv napada i dalje nepoznat

Iako je napadač uhvaćen, motiv ovog svirepog čina i dalje je obavijen velom tajne. Prema izjavi koju je žrtva dala prije operacije, napadača nikada ranije nije vidjela, što ukazuje na to da je žrtva birana nasumično, što je dodatno uznemirilo javnost u prestonici.

Očekuje se da osumnjičeni u zakonskom roku bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo, gde će se izjasniti o optužbama, prenosi Telegraf.

