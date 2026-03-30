Optužena tri lica za krađu struje, "Elektrokrajinu" oštetili za više od 21.000 KM

Izvor:

SRNA

30.03.2026 16:47

Оптужена три лица за крађу струје, "Електрокрајину" оштетили за више од 21.000 КМ
Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnice protiv tri lica iz ovog grada zbog krađe struje čime je banjalučkoj "Elektrokrajini" nanesena šteta od 21.058 KM, saopšteno je danas iz Tužilaštva.

Prema optužnici, B. M. je od neutvrđenog dana do 26. avgusta 2022. godine u svojoj trgovačkoj radnji isključio displej brojila, čime je onemogućio evidenciju utrošene struje, te neovlaštenim trošenjem oštetio "Elektrokrajinu" za 14.569 KM.

Optuženi P. R. je od 9. februara 2020. do 8. februara 2021. godine neovlašteno trošio električnu energiju u prizemlju i garaži porodične kuće preko neregistrovanog mjernog uređaja i "Elektrokrajini" pričinio 4.046 KM štete.

Optužen je i K. M. da je od 23. januara do 8. aprila 2021. godine skinuo plombu sa mjernog uređaja u svom fitnes centru i neovlašteno ga priključio na mrežu, te neovlašteno trošio struju oštetivši "Elektrokrajinu" za 2.443 KM.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčana kazna.

Optužnice je potvrdio Osnovni sud u Prijedoru.

Više iz rubrike

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

Hronika

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

4 h

0
Милан Папак, полицајац погинуо код Кључа у тешкој несрећи

Hronika

Strašna tragedija: Ovo je mladi policajac koji je stradao, oglasio se MUP

5 h

1
Полиција Србија

Hronika

Teška nesreća na mostu, ima mrtvih

7 h

0
УКЦ о стању повријеђеног полицајца: Прикључен на апарате

Hronika

UKC o stanju povrijeđenog policajca: Priključen na aparate

8 h

0

Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

Dajhman objavio koliko je prodao cipela i zaradio novca u BiH

Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

U Derventi stabilno, nema potrebe za vanrednim mjerama

Glavni riječni tokovi pod kontrolom, bujične vode napravile problem u Prijedoru

