Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

30.03.2026 16:08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге
Foto: ATV BL

Almir Hodžić, Ismet Hujdur, Emir Kadrić i Mirsad Jagodić uhapšeni su u nastavku istrage za trgovinu ljudima, nezvanično saznaje „Avaz“.

Mirsad Jagodić iz Banovića, brat je univerzitetskog profesora Zijada Jagodića, koji je uhapšen 29.10.2025. godine u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kadrić i Hujdur su policajci PU Kalesija, dok je Hodžić iz Živinica. Kako „Avaz“ saznaje, policajci Ismet Hujdur i Emir Kadrić su svojim vozilima dolazili po dvije maloljetnice koje su im dva puta pružale seksualne usluge.

Nezvanično, maloljetnicama je plaćao i Hodžić.

Prema informacijama „Avaza“, Besim Kopić maloljetnicama je rekao da ovim policajcima ne naplaćuju seksualne usluge.

Portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić ranije danas obratila se medijima.

"Radi se o tri lica policijska službenika. To su E. K. 2003. godište, policijski službenik u PS Kalesija, zatim I. H. 2002. godište, policijski službenik PS Kalesija, A. H. 1990. godište, policijski službenik PS Živinice i jedno lice M. J. 1962. godište iz Banovića", rekla je.

Podsjetićemo, 28.01.2026. godine, Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog d‌jela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne d‌jevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Ranije su optuženi Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić i Sulejman Šehić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić i Nedim Avdić.

