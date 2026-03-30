Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

Dio ulice "Don Štjefen Kurti" u Prištini se urušio, što je značajno otežalo kretanje stanovnicima te oblasti.

Snimci sa lica mjesta pokazuju znatna oštećenja na infrastrukturi, dok tačni uzroci koji su doveli do urušavanja puta još uvijek nisu poznati.

Povodom ove situacije reagovalo je Regionalno vodovodno preduzeće Priština, koje je saopštilo da je usljed odrona zemlje oštećena i vodovodna mreža.

Kako su objavili, zbog klizišta i oštećenja na vodovodnoj mreži, snabdijevanje vodom je privremeno obustavljeno u nekoliko ulica dok se kvar ne otkloni.

Prema saopštenju Vodovoda, ova odluka odnosi se na sljedeće ulice: "Mehmet Špendi", "Bislim Islami", "Don Štjefen Kurti", "Kiri", "Agim Prodani", "Ymer Bytyqi" i "Visar Thaqi".

Preduzeće je zamolilo građane na razumijevanje i strpljenje.

