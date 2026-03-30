Posljednje riječi oca koji je izdahnuo nakon što je spasio kćerku iz požara: ''Ja ne mogu, izađi''

Porodica Marka L. (28) koji je tragično nastradao nakon što je kuću u kojoj je živio sa ženom Miljanom (22) i tri ćerke zahvatio požar, oglasila se za Telegraf.rs. Miljanina sestra Aleksandra ispričala je kako je sve izgledalo te kobne noći.

- Oni su kupali djecu i okupali su dvije mlađe djevojčice od godinu dana i tri godine i moja sestra ih je odvela u spavaću sobu da ih obuče. Starija djevojčica M. L. (5) je ostala da se kupa u kupatilu, a požar je nastao u kuhinji. Da bi se došlo do kupatila mora da se prođe kroz nju - kaže za Telegraf.rs Aleksandra, Miljanina sestra.

Kako Aleksandra kaže, kuća u kojoj su živjeli njena sestra i zet Marko, bila je iznajmljena, a vatra je krenula odmah nakon eksplozije.

- Kako mi je sestra ispričala, samo je odjednom nešto puklo i počelo je sve da pada i vatra je buknula. Moj pokojni zet Marko je razbio prozor i pomogao Miljani da sa mlađim djevojčicama izađe na sigurno. Ona se vratila nazad kako bi pomogla Marku da izvuku najstariju ćerku, međutim nije mogla da priđe jer je to sve vjerovatno padalo po njima. Marko je uzeo M. L. i donio je do Miljane koja ju je odmah iznijela kroz prozor na ulicu, a zatim se vratila kako bi pomogla Marku da izađe - prisjeća se Aleksandra šta joj je sestra ispričala.

Marko je predugo bio u dimu i, kada je došao njegov trenutak da izađe na sigurnost ulice, ponestalo mu je snage. Adrenalin koji ga je držao, napustio ga je onog trena kada je shvatio da su njegovi najmiliji konačno na sigurnom.

- Međutim on nije imao snage više i rekao joj je: "Ja ne mogu, izađi". Razbio je još jedan prozor kako bi ona mogla da izađe, ali on nije imao snage. Tada su prišle komšije i jedva su ga izvukli napolje na sigurno. On se eto borio dva dana, ali nije uspio da se izbori... - priča Aleksandra.

Petogodišnjakinja i dalje kritično

Najstarija djevojčica je, kako saznaje pomenuti portal i dalje u kritičnom stanju, dok Alesandra tvrdi da su navodi iz pojedinih medija neistiniti, kao i da djevojčici niko nije otvarao grudni koš.

- M. L. je i dalje u kritičnom stanju. Pluća su joj loša i bubrezi, ali nisu je otvarali. Ništa. Dijete je puno rana i opekotina, skoro 90% kože joj je izgorjelo. Niko od nas nije dao tu informaciju da su djetetu sječene grudi i tako to, jer to nije tačno. Ona je samo imala operaciju skidanja kože u Tiršovoj. Skidali su joj tu izgorjelu kožu da se ne bi inficiralo, ali niko nju nije otvarao niti bilo šta. Jeste dijete i dalje u kritičnom stanju, ali mi svi gajimo nadu da će ona da se izbori i da će biti dobro - objašnjava Aleksandra.

Aleksandra naglašava da je za malenu djevojčicu, kao i za druge dvije, ali i njihovu majku Miljanu veoma bitno da imaju svoj krov nad glavom kako bi mogle da se oporave.

- Znate kako, mi se sada borimo da Miljana sa svojom djecom ima svoj krov nad glavom. Svi smo mi uz njih, ali se borimo da ona više ne razmišlja gdje će da živi, koliko će da plaća kiriju... Pošto su oni u tom stanu bili podstanari. Sad se mi svi borimo da se grad Pančevo i država Srbija potrudi da Miljana ima svoj krov nad glavom sa svojom djecom. Kad malena izađe iz bolnice, daj Bože, djetetu će trebati mir... da ima uslova za život. To će biti jako dug oporavak, da ona ima i gdje da se odmori i gdje da spava i da jednostavno ima svoj mir da bi taj oporavak protekao kako treba - kaže Aleksandra.

Ona kaže da su obje porodice tu uz Miljanu i djevojčice, kao i da su se organizovali ko će koju obavezu da preuzme na sebe kako bi Miljana mogla da tuguje i brine o djevojčicama.

- Miljana je sa djecom trenutno kod Markovog rođenog brata i žene ovdje u Pančevu, ali kada M. L. izađe iz bolnice prosto je potrebno da imaju svoj prostor gdje oporavak može da se odvija nesmetano jer će se dugo oporavljati, a biće joj potrebno i konstantno previjanje. Imam i ja dvoje djece, i njegov brat, nije problem da budu oni kod nas. Ali djevojčici treba njen mir kad izađe iz bolnice, i Miljani isto treba mir. Ova jdevojčica od 3 godine je jako naplašena, dijete je pod stresom i sjeti se s vremena na vreme pa nam ispriča: "Zapalila se kuća, tata je u bolnici, sestra u bolnici". Kako da kažem, oni sada treba da se odmore i da imaju svoj mir i slobodu. Ovo niko nije mogao ni da zamisli da može da se desi... - navodi Aleksandra.

Prema njenim riječima, trogodišnjakinja je pod velikim stresom, svjesna da joj je sestra u bolnici, ali im i dalje nisu rekli da tate više nema.

- Mi smo pričali da ova mala krene u vrtić, da nađemo nekog psihologa da se priča sa djecom jer se ona sad i budi noću i plače i traži ga. Iskreno da kažem, djeca to osjećaju. Traži svog tatu, pita stalno za njega. Mi joj ništa nismo rekli naravno, da je ne bismo dodatno stresirali. Ali eto, ja se borim samo da se malo pokrenu ljudi, da se osvijeste. Jer ovo je stvarno tragedija - navodi Aleksandra.

Kako kaže Aleksandra, žena od koje su iznajmili kuću živi u istom dvorištu, a, kada je vidjela da njena nekretnina gori, nije prišla da ih pita da li su dobro, već da ih verbalno napadne.

- Pošto je to dvorište sa dvije ili tri kuće. Sad ne znam tačno, ali ta žena koja im je izdala kuću je prišla kada je vidjela da kuća gori i iako je vidjela u kakvom je dijete stanju, kao i moj pokojni zet koga su stavili da sjedi na stolici i u takvom stanju mu je rekla:"Šta ste to uradili, zapalili ste mi kuću" - kaže Aleksandra, vidno ogorčena ponašanjem te žene.

Navodno je, prema Aleksandrinim riječima, ta žena prijavila da je njena sestra sa Markom namjerno podmetnula požar u kući gdje su živjeli.

- Zatim je ta ista žena, u 23 sata uveče, zato što je policija bila prisutna i obezbjeđivala lice mjesta, prišla njima da prijavi kako su oni podmetnuli požar u kući. Bili su inspektori, forenzika i svi koji su trebali da odrade uviđaj, a otišli smo i mi tamo sutradan i nama su rekli da je požar izbio zbog struje. Znači zapalila se struja u kuhinji i tako je nastao požar - dodaje Aleksandra.