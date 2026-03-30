Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

ATV
30.03.2026 10:44

Radnik T. Đ. (57) teško je povrijeđen na gradilištu u Mladenovcu, kada se na njega obrušila zemlja.

Nesreća se dogodila u subotu, a T. Đ. je u teškom stanju primljen u bolnicu i ljekari mu se bore za život.

"Zemlja se obrušila tokom izvođenja radova na jednom gradilištu, tokom izvođenja radova na izgradnji zgrade. Tokom iskopavanja temelja na radnika se obrušila tona zemlje. Čovjek je ostao zatrpan", kaže izvor i dodaje da je Hitna pomoć brzo stigla na lice mjesta.

"Nakon što je "oslobođen", radnik je sanitetom prevezen u bolnicu i od tada traje borba za njegov život. Ljekari su mu konstatovali povrede kičme, prelom pršljenova, rebara, kao i povrede unutrašnjih organa", kaže sagovornik.

Istraga je u toku i utvrđuju se okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao i da li su na gradilištu bile ispoštovane sve procedure koje se tiču bezbjednosti, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

