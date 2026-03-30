Tuga: Preminula Emilija Despotović uprkos lavovskoj borbi

Fondacija "Humanost bez granica" objavila je juče tužnu vijest da je Emilija Despotović (35) iz Leskovca preminula nakon hrabre borbe sa rakom grlića materice.

Emilija je nekoliko mjeseci imala povremena krvarenja, a nakon prvih pregleda dobila je terapiju, ali se stanje nije poboljšalo.

Papa test i biopsija pokazali su promjene visokog stepena, a dijagnoza je potvrđena kao C53 (karcinom grlića materice). Zbog toga operativni zahvat nije bio moguć, pa je upućena na onkološko liječenje.

Sprovela je 27 zračenja, 6 ciklusa hemioterapije i 30 brahiterapija.

Tokom liječenja suočila se sa jakim nuspojavama: mučninama, vrtoglavicama, bolovima i gubitkom apetita, ali i dalje je hrabro vodila svoju borbu.

Sada je saopštena tužna vijest.

"Fondacija - humanost bez granica izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima. Njena hrabrost i borba ostaju u našim srcima, a njeno ime uvijek će biti dio naše humanitarne porodice. Počivaj u miru, Emilija", naveli su u saopštenju.