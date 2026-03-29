Aleksandar Vučić pročitao rezultate izbora

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pročitao je rezultate lokalnih izbora koji su u nedjelju održani u 10 opština. Vučić je rekao da "smo danas jedva izbjegli ogromno zlo" i da su "neki potezali pištolje".

Dodao je da će SNS pružiti ruku svima.

"Osnov demokratskog političkog djelovanja u svakoj normalnoj civilizovanoj zemlji na svijetu, ali valjda revolucionarne misli nerijetko zamute mozak mržnjom ljudima i onda više ne mogu da razlikuju to šta je dobro, šta je loše. Mi ćemo da ponudimo ruku svim ljudima u Srbiji, da pokušamo da se ujedinimo jer nelaka vremena su pred nama", kazao je Vučić.

Zatim je pročitao rezultate izbora.

"Krenuću od Aranđelovca i saopštiti vam rezultate koje do sada imam. Oni nisu u potpunosti konačni, ali kao da jesu zato što smo izračunali da je nemoguće da dođe do promjene rezultata, vidjećete, ja ću vam dati napomenu, a imamo, mislim, šest ili sedam potpuno konačnih u glas prebrojanih, a ovo drugo razumećete zašto govorim. Dakle, Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mjesta. To je, ima još četiri mjesta samo da se obrade, dakle 37 mjesta je obrađeno, nemoguće je doći do promjena konačnog rezultata, jer u ovom trenutku prednost može da se smanji ili uveća, ali prednost je 1.700 glasova u korist liste 'Aleksandar Vučić-Aranđelovac, naša porodica'", poručio je Vučić.

Lokalni izbori održali su se u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Sevojnu i Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku.