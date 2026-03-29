Rezultati izbora: Glišić proglasio pobjedu u Lučanima

Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, koji je u Lučanima, rekao je da može da se čestita na rezultatu koji je lista okupljena oko te stranke postigla na današnjim izborima.

"Mislim da će ovo biti jedna izuzetno ubjedljiva pobjeda, po preliminarnim rezultatima, po preko 80 odsto zvanično obrađenih zapisnika, ovdje u Lučanima, naša lista, koju predvodi predsjednik republike Aleksandar Vučić, ima nešto preko 68 odsto podrške, što dovoljno govori o tome kako su ljudi vidjeli sve ono što se dešavalo u predizbornom periodu, koga poštuju, kome vjeruju, koga poštuju i nadaju se da u narednom periodu će još više da radi, da se bori za njih", rekao je Darko Glišić, naglašavajući da je ovo "jedna nestvarna i briljantna pobjeda" na izborima u Lučanima, piše "Blic".

Glišić se zahvalio svim građanima na teritoriji opštine Lučani dodavši da je SNS pobijedio na dva biračka mjesta na kojima do sada nije pobjeđivao.