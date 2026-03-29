Zatvorena glasačka mjesta u Srbiji

Izvor:

SRNA

29.03.2026

20:43

Избори у Србији
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji završeni su večeras u 20.00 časova.

Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.

Izlaznost na izborima za odbornike Skupštine grada Bora do 19.00 časova bila je 63,8 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 18.00 časova bila je 58 odsto upisanih birača, a u Bajinoj Bašti do 18.00 časova na glasanje je izašlo 71 odsto upisanih birača.

U Kuli je do 18.00 časova glasalo 67,64 odsto upisanih, u Lučanima do 18.00 časova 71,24 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 18.30 časova bila je 63,27 odsto, dok je u Kladovu do 18.00 časova svoje biračko pravo iskoristilo 50,40 odsto upisanih birača.

Na lokalnim izborima u Knjaževcu do 18.00 časova glasalo je 62,37 odsto upisanih birača, dok je izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 18.00 časova bila 58,43 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 18.00 časova bila je 73,1 odsto.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mjesta donosi i objavljuje ukupan izvještaj o rezultatima lokalnih izbora, podsjeća Tanjug.

Predsjednik Srbije i član Predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić stigao je večeras u centralu stranke u Beogradu.

