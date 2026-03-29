Apel na mrežama uznemirio Banjalučane: "Iza svega stoji velika laž"

Društvenim mrežama i Viber grupama proširio se apel koji je Banjalučane, ali i Prnjavorčane, nakon tvrdnji da je nestala djevojka iz najvećeg grada Republike Srpske.

Nakon nekoliko sati oglasila se sama djevojka o kojoj se u oglasu radi i istakla da je u pitanju velika laž te najavila da će pokrenuti pitanje odgovornosti onih koji iza svega stoje.

Lažni apel

"Željela bih da se oglasima povodom ovoga, hvala svima na brzim reakcijama i dijeljenjem. Hvala Bogu živa sam i zdrava i ovo je bila jedna velika laž gdje smo na kraju i otkrili ko je stajao iza ove 'šale' i taj će odgovarati za ovo djelo", napisala je ona u jednoj od grupa u kojoj je podijeljen apel.

Međutim, vjerovatno s obzirom na to da je riječ o grupi u kojoj se razmjenjuju informacije o stanju na putevima, njena objava je ubrzo uklonjena, baš kao i one prethodne u vezi s apelom.

Takođe, za ATV nezvanično je potvrđeno da nije bilo prijave nestanke djevojke na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka.

Šta se tvrdilo?

Naime, ranije tokom dana pojavio se apel u kojem se građani mole da pomognu u potrazi za nestalom djevojkom iz Banjaluke.

Tvrdilo se da je ona sinoć otišla za Prnjavor nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Dalje se navodilo da je njen automobil pronađen, kao i njene lične stvari u njemu.