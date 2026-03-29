Logo
Large banner

Treći dan bez struje: Snijeg okovao banjalučko naselje

Autor:

ATV

29.03.2026

11:35

Komentari:

1
Буквалек
Foto: RTRS

Prigradsko naselje Bukvalek udaljeno svega pet kilometara od Banjaluke, trenutno se suočava sa ozbiljnim problemima koji traju već tri dana.

Naime, već tri dana nemaju električnu energiju, putna služba nije reagovala, a autobuski saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

Glavni put je u takvom stanju da se dva vozila ne mogu mimoići, što dodatno ugrožava bezbjednost i normalno funkcionisanje života u naselju.

Жандармерија полиција МУП РС

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima

- Osjećamo se potpuno zanemareno, kao da se nalazimo desetinama kilometara od grada, a ne u njegovoj neposrednoj blizini. Molimo vas da ovu situaciju objavite i skrenete pažnju nadležnim službama kako bi hitno reagovale i riješile problem - istakli su za RTRS stanovnici Bukvaleka i dodali da jedan od mještana traktorom pokušava da im omogući prohodan put, na čemu su mu mnogo zahvalni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Banjaluka

Struja

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner