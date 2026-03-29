Treći dan bez struje: Snijeg okovao banjalučko naselje

Prigradsko naselje Bukvalek udaljeno svega pet kilometara od Banjaluke, trenutno se suočava sa ozbiljnim problemima koji traju već tri dana.

Naime, već tri dana nemaju električnu energiju, putna služba nije reagovala, a autobuski saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

Glavni put je u takvom stanju da se dva vozila ne mogu mimoići, što dodatno ugrožava bezbjednost i normalno funkcionisanje života u naselju.

Društvo MUP Srpske poslao obavještenje građanima

- Osjećamo se potpuno zanemareno, kao da se nalazimo desetinama kilometara od grada, a ne u njegovoj neposrednoj blizini. Molimo vas da ovu situaciju objavite i skrenete pažnju nadležnim službama kako bi hitno reagovale i riješile problem - istakli su za RTRS stanovnici Bukvaleka i dodali da jedan od mještana traktorom pokušava da im omogući prohodan put, na čemu su mu mnogo zahvalni.