Asfalt se krpi, ali problemi ostaju: Mještani zahtijevaju rekonstrukciju puta

Asfalt se krpi, ali problemi ostaju - rupe se ponovo otvaraju već nakon prvih kiša. U Gornjoj Piskavici kod Banjaluke mještani se svakodnevno suočavaju sa lošom putnom infrastrukturom. A uz to, i sve češći nestanak struje i vode. Sanacija više ne pomaže, rekonstrukcija puta je jedino rješenje.

"Evo već od sinoć, od ovog snijega, mi nemamo električnu energiju, neki dan smo bili na razgovoru sa direktorom elektro krajine gospodinom Popovićem koji je našao način da razgovaramo i da krenemo u realizaciju popravka niskonaponske mreže, ali evo zadesio se snijeg nije uspjelo. dobijam info maloprije da će u toku dana doći struja da je na dalekovodu za bronzani majdan izbio neki problem", rekao je Goran Knežević, predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica te dodao:

"Sanacija lokalnog puta ništa ne doprinosi, niti rješava ovaj problem, mi tražimo i zahtijevamo rekonstrukciju, a ovom prilikom molimo grad Banjaluka da gradonačelnik nekog primi u ime mjesne zajednice, da razgovaramo o ovom putu i nađemo najbolje rješenje".

Puno je mladih porodica koje žive, rade i bave se poljoprivredom u ovom naselju, udaljenom svega 15km od Banjaluke. Kako kažu mi nismo građani drugog reda, nego dio Banjaluke i Republike Srpske.

"Najveći probleme gornje piskavice je put, a iza puta dolazi struja, čim nema struje nema ni vode, znači ipak naša mjesna zajednica je radna, nema parčeta zemlje da nije obrađeno", rekao je Lazo Šešić, mještanin.

"Ovdje selo nije mrtvo, selo živi, širi se imamo i poljoprivrednika, ima i rađaju se djeca, ima i koji žele da se vrate, i ja sam povratnik, ali sad kakva je situacija, putevi, voda zna biti problem, elektrika evo već sada zna biti problem", rekla je Milena Kovačević, mještanin.

Došlo je 5 do 12 - poručuju mještani koji su još jednom pozvali nadležne da uvaže njihove zahtjeve koji godinama predstavljaju problem za sve koji njime prolaze.