Logo
Large banner

Katastrofalno stanje nadomak Banjaluke: Mještani zabrinuti

Autor:

ATV

28.03.2026

09:46

Komentari:

3
Катастрофално стање у мјесту Доња Кола код Бањалуке
Foto: ATV

Na putu Banjaluka - Donja Kola stanje na saobraćajnici je katastrofalno, požalili su se zabrinuti mještani.

Kako navode za ATV Put je neočišćen, klizav i teško prohodan, zbog čega autobusi ne saobraćaju, a građani ne mogu da odu na posao.

"Ovo dovodi do neopravdanih izostanaka i direktno ugrožava bezbjednost ljudi", rekao je za ATV jedan mještanin, koji nam je ustupio snimak pomenutog puta.

balkan pixabay ilustracija

Dodaje da je snimak nastao jutros, 28. marta, i ističe da se situacija ponavlja iz godine u godinu.

"Firma zadužena za održavanje puta ne obavlja svoj posao, a iako je godinama angažovana od strane Grada Banja Luka, situacija se ponavlja svake zime. Građani se redovno žale nadležnim službama i Gradu Banjaluka, ali reakcije nema. Na sve žalbe dobijamo istu, kopiranu poruku da su 'službe na terenu', dok se u stvarnosti ništa ne mijenja", zaključuje ogorčeni mještanin.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (3)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner