Katastrofalno stanje nadomak Banjaluke: Mještani zabrinuti

Autor:ATV
28.03.2026
09:46
Komentari:3
Na putu Banjaluka - Donja Kola stanje na saobraćajnici je katastrofalno, požalili su se zabrinuti mještani.
Kako navode za ATV Put je neočišćen, klizav i teško prohodan, zbog čega autobusi ne saobraćaju, a građani ne mogu da odu na posao.
"Ovo dovodi do neopravdanih izostanaka i direktno ugrožava bezbjednost ljudi", rekao je za ATV jedan mještanin, koji nam je ustupio snimak pomenutog puta.
Dodaje da je snimak nastao jutros, 28. marta, i ističe da se situacija ponavlja iz godine u godinu.
"Firma zadužena za održavanje puta ne obavlja svoj posao, a iako je godinama angažovana od strane Grada Banja Luka, situacija se ponavlja svake zime. Građani se redovno žale nadležnim službama i Gradu Banjaluka, ali reakcije nema. Na sve žalbe dobijamo istu, kopiranu poruku da su 'službe na terenu', dok se u stvarnosti ništa ne mijenja", zaključuje ogorčeni mještanin.
