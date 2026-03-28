Katastrofalno stanje nadomak Banjaluke: Mještani zabrinuti

Na putu Banjaluka - Donja Kola stanje na saobraćajnici je katastrofalno, požalili su se zabrinuti mještani.

Kako navode za ATV Put je neočišćen, klizav i teško prohodan, zbog čega autobusi ne saobraćaju, a građani ne mogu da odu na posao.

"Ovo dovodi do neopravdanih izostanaka i direktno ugrožava bezbjednost ljudi", rekao je za ATV jedan mještanin, koji nam je ustupio snimak pomenutog puta.

Društvo Objavljena mapa: Ovi dijelovi BiH su u najvećoj opasnosti

Dodaje da je snimak nastao jutros, 28. marta, i ističe da se situacija ponavlja iz godine u godinu.

"Firma zadužena za održavanje puta ne obavlja svoj posao, a iako je godinama angažovana od strane Grada Banja Luka, situacija se ponavlja svake zime. Građani se redovno žale nadležnim službama i Gradu Banjaluka, ali reakcije nema. Na sve žalbe dobijamo istu, kopiranu poruku da su 'službe na terenu', dok se u stvarnosti ništa ne mijenja", zaključuje ogorčeni mještanin.