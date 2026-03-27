Stigla kazna: Otkriveno ko je zagadio Dragočajku u Banjaluci

Firma koja posluje u okviru Poslovne zone Ramići ispuštala je različite boje u rijeku Dragočajku u Zalužanima kod Banjaluke, te je kažnjena sa 12.000 KM, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Banjaluka.

Inače, Dragočajka je unazad nekoliko dana prošle sedmice bila obojena različitim bojama, od roze, zelene, ljubičaste pa do crne, zbog čega su mještani Zalužana pratili odakle ističu te boje, te utvrdili da one dolaze iz centralnog odvoda Poslovne zone Ramići, što je sada i potvrđeno.

Iako, kako navode iz Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Banjaluka, u prethodnom periodu Vodna inspekcija nije zaprimila zvaničnu prijavu građana upućenu Odjeljenju, na osnovu saznanja gradskih službi o ovoj pojavi, izvršen je inspekcijski nadzor.

Crvena rijeka

"Konstatovano je crveno obojenje vodotoka nizvodno od Poslovne zone Ramići, te je po nalogu Vodne inspekcije od strane JZU Institut za javnu zdravstvo izvršeno uzorkovanje površinske vode rijeke Dragočajke radi utvrđivanja uzroka i posljedica zagađenja", pojašnjavaju iz Odjeljenja.

Dodaju da je u prethodnim danima izvršen inspekcijski nadzor kod više privrednih subjekta koji posluju u okviru poslovne zone, pri čemu je od strane jednog subjekta uočeno ispuštanje boje u oborinski kolektor koji je povezan sa vodotokom Dragočajka.

Zabrana ispuštanja

"Subjektu je izrečena zabrana ispuštanja, naložene su mjere otklanjanja nepravilnosti, te je izdat prekršajni nalog za počinjeni prekršaj u iznosu od 12.000 KM u skladu sa Zakonom o vodama", ističu iz ovog odjeljenja.

Poručuju da se nastavljaju nadzori kod ostalih privrednih subjekta koji posluju u okviru Poslovne zone Ramići.

Kako je ranije za "Nezavisne novine" ispričao mještanin Zalužana Boro Slavnić, kraj čije kuće protiče Dragočajka, danima je ova rijeka bila ofarbana različitim bojama, što je i fotografisao.

"Ja ne razumijem šta može onako ofarbati rijeku, kao da je tinta. Različite boje su bile prethodnih dana, zelena, pa onda ljubičasta, a nakon toga i crna. To ne traje dugo, nekih sat vremena, i nakon toga se vrati u normalno stanje", pojasnio je tom prilikom Slavnić.

On je i prošle godine upozoravao na zagađenje ove rijeke, a pogotovo u ljetnim mjesecima.

Podsjetimo, i u avgustu prošle godine Dragočajka je bila izrazito crna i zagađena, ali i godinu ranije, odnosno u julu i septembru 2024. godine. Tada je rijeka bila kao ćumur, a prema riječima mještana, imala je neugodan miris ulja.

I tada su tvrdili da neka od firmi sigurno ispušta u vodu nešto što zagađuje ovu rijeku, no u međuvremenu se niko nije oglasio niti ustanovio šta je razlog čestog zagađenja.

(Nezavisne)