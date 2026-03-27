Direktor banjalučke škole: Većina učenika snimala brutalno nasilje, samo jedan đak pomogao

U Osnovnoj školi “Borisav Stanković” u Banjaluci u petak 20. marta oko 16 časova dogodio se slučaj vršnjačkog nasilja kada je učenica devetog razreda fizički napala i pretukla djevojčicu iz drugog odjeljenja.

"Dogodio se jedan strašan događaj. Djevojčica iz odjeljenja IX-1 je brutalno pretukla djevojčicu iz odjeljenja IX-3. Sve se dogodilo između trećeg i četvrtog časa, na malom odmoru. Djevojčica je ušla u učionicu i uputila nekoliko udaraca. Djevojčica je zadobila i fizičke i psihičke povrede, curenje krvi i iz nosa, razbijene su joj naočare", rekao je za ATV Miladin Savić, direktor škole “Borisav Stanković”.

On kaže da je sve posebno pogodilo to, što je većina učenika snimala brutalno nasilje.

"Ono što je jako teško za nas prihvaćeno za sve nas, većina djece iz oba odjeljenja su snimali taj događaj. Kasnije smo sve ispitivali, samo jedan dječak je pomogao toj povrijeđenoj djevojčici", kaže Savić.

Prema njegovim riječima, povrijeđena djevojčica je kod kuće, i da je pod teškom psihičkom traumom.

Odmah smo pozvali roditelje i policiju, obavješten je Centar za socijalni rad. Djevojčica koja je pretukla djevojčicu i prebačena je iz dvoje škole", rekao je Savić.

On kaže da je škola uvela stroge mjere, da se dežura i da su nastavnici u učionicama na svim odmorima.

Dodao je i da ovaj slučaj nije izolovan incident, te da se slični incidenti dešavaju sve češće u školama, zbog čega se na nivou direktora obrazovnih ustanova razmatraju dodatne mjere.

“Na sjednicama aktiva direktora već se razmatra i predlaže da se telefoni zabrane ili barem značajno ograniče u školama, upravo zbog ovakvih situacija”, rekao je Savić za ATV.