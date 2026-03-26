Logo
Large banner

Užas u banjalučkoj osnovnoj školi: Djevojčica pretukla vršnjakinju, učenici sve snimali

Autor:

ATV

26.03.2026

13:18

Komentari:

1
Ужас у бањалучкој основној школи: Дјевојчица претукла вршњакињу, ученици све снимали
Foto: Alo online

U Osnovnoj školi “Borisav Stanković” u Banjaluci u petak oko 16 časova dogodio se slučaj vršnjačkog nasilja kada je učenica devetog razreda fizički napala djevojčicu iz drugog odjeljenja.

Prema dostupnim informacijama prisutni učenici su sve snimali mobilnim telefonima, a video incidenta brzo se proširio društvenim mrežama.

Miladin Savić, direktor škole, pojasnio je za Aloonline da su odmah po saznanju o događaju preduzete sve propisane mjere, te da su obaviještene nadležne institucije.

“Održana je sjednica, đaci se pojedinačno ispituju, pozvani su roditelji, a učenici su izrečene odgovarajuće mjere. Takođe, obaviještena je policija i Centar za socijalni rad”, naveo je Savić.

Kako je istakao, cijeli kolektiv škole duboko je potresen ovim događajem, a u toku su razgovori sa svim učenicima koji su bili prisutni tokom incidenta.

“Strašno je, zaista strašno. Ulazio sam u učionice, razgovarao s djecom, pokušavao da shvatim šta se desilo. Vjerujte, svi smo pod velikim stresom”, istakao je direktor.

Dodao je i da ovaj slučaj nije izolovan incident, te da se slični incidenti dešavaju sve češće u školama, zbog čega se na nivou direktora obrazovnih ustanova razmatraju dodatne mjere.

“Na sjednicama aktiva direktora već se razmatra i predlaže da se telefoni zabrane ili barem značajno ograniče u školama, upravo zbog ovakvih situacija”, rekao je.

Prema njegovim riječima, posebno zabrinjava sve izraženiji manjak empatije među djecom, što dodatno otežava prevenciju vršnjačkog nasilja u školskom okruženju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vršnjačko nasilje

Banjaluka

Škola

Tuča

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner