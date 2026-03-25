Burna rasprava u Skupštini Grada Banjaluka

Burna rasprava, kao što se i očekivalo jer na dnevnom redu dominiraju tačke u vezi sa regulacionim planovima, čak 21.

Gradonačelnik prioritetno pod utiskom posjete Engleskoj, oduševljeno je pričao o gradovima u kojima visoke zgrade stoje jedna uz drugu.

"Ovi naši stručnjaci kažu London je katastrofa, ovi naši kako bi popljuvali London. Evo od mene ću uplatiti 7, 8 dana u London da se uslikaju pored toga, zgrada predivna, starija i odmah naslonjen, mislim da je Cepter ljepši", rekao je Draško Stanivuković.

Daleko smo mi od Londona, ne samo kilometarski, već i urbanistički. Lijepo je putovati, diviti se, ponešto i prepisati, ali realni problemi su tu i na dugom štapu.

Odbornici poručuju da je veliki problem što je trenutno banjalučki urbanistički plan uslovljen regulacionim planovima. Zgrade i betonski blokovi bez infrastrukturnih sadržaja, parking mjesta i zelenih površina neće imati njihovu podršku.

"Pitam se šta bi bilo da je otišao u Dubai, da li bi smo onda gradili 50 spratova u centru Banjaluke", kaže Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

"Mi ne možemo da prihvatimo bilo koji regulacioni plan bez obzira bio on dobar ili loš i još na sve to veliki broj građana ima brojne primjedbe na regulacione planove koji će se danas naći na dnevnom redu", dodala je.

"Izmjena regulacionih planova nije u interesu građana Banjaluke, nije nešto što je u dugoročnom interesu grada Banjaluke, popuniće se kasa, istina to su projekti koji donose novac, ali dugoročno gledajući to neće ići u korist grada Banjaluke", uvjeren je Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka.

Na dnevnom redu se nalazi i tačka o uređenju nulte i prve zone grada, kao i o rušenju napuštenih objekata. Iz gradske uprave traže podršku od odbornika da grad bude garant Zavodu za izgradnju Banjaluka.

"Koja bi isplatila nesaglasnog akcionara i dobila mogućnost da isplati sve druge manjinske akcionare bila zaista značajna da bi se ZIBL vratio u ruke grada", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Među tačkama je prijedlog odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada. U prijedlogu je navedeno da bi mladi od 18 do 25 godina tokom obuke sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.