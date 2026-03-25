Banjalučko naselje dobija most, ali mještani će i dalje voziti slalom

Dok naselje Česma željno iščekuje otvaranje novog mosta i dijela novih saobraćajnica koje bi trebalo da unaprijede povezanost ovog dijela Banjaluke, svakodnevica mještana na pojedinim ulicama izgleda potpuno drugačije.

Mještani koji svakodnevno koriste jednu od frekventnijih dionica u ovom naselju upozoravaju da je kolovoz u izuzetno lošem stanju – pun udarnih rupa, oštećenog asfalta i dijelova gdje su ivičnjaci potpuno propali.

Kako navode, vožnja je zbog toga ne samo usporena, već i rizična. Fotografije koje su poslali "BL Portalu" jasno pokazuju razmjere problema – više većih rupa na kolovozu, ali i dijelove gdje se asfalt urušio uz samu ivicu puta, zbog čega je kolovoz dodatno sužen.

Hronika Nemanja Miljković mjesec dana iza rešetaka

U takvim uslovima, vozači su primorani da naglo skreću i obilaze oštećenja, što posebno dolazi do izražaja prilikom mimoilaženja vozila, kada postoji realna opasnost od sudara.

Jedan od čitalaca kaže da je put u takvom stanju već duže vrijeme i da svakodnevno stvara probleme vozačima.

"Ovaj put karakterišu brojne udarne rupe, oštećen asfalt i dijelovi gdje je kolovoz bukvalno urušen. Vožnja je otežana i usporena, a vozači su primorani stalno da izbjegavaju rupe, prelaze u suprotnu traku i rizikuju sudare“, naveo je on.

Dodaje da situacija postaje još ozbiljnija kad su velike gužve, pa se formiraju i kolone vozila.

Djeca i pješaci svakodnevno koriste ovu dionicu

Mještani posebno ističu da ovim putem svakodnevno prolaze porodice, djeca i stariji ljudi, kao i veliki broj vozača koji nemaju alternativni pravac.

"Pored materijalne štete na vozilima, koja je gotovo neizbježna, posebno zabrinjava osjećaj nesigurnosti. Ovim putem svakodnevno prolaze porodice, djeca, stariji ljudi, kao i vozači koji nemaju drugu opciju“, ističe čitalac BL portala.

Mještani traže hitnu sanaciju

Građani koji žive u ovom dijelu grada smatraju da je sanacija puta neophodna kako bi se spriječile moguće nezgode.

"U noćnim uslovima i pri slabijoj vidljivosti opasnost je još izraženija. Hitna sanacija ove dionice nije pitanje luksuza, već osnovne bezbjednosti i normalnog funkcionisanja saobraćaja“, poručuju mještani.

Svijet Iran odbacio američki prijedlog za okončanje rata, ima svoje uslove

Kako kažu, očekuju da nadležne službe obiđu teren i procijene stanje kolovoza, kako bi se oštećenja sanirala i vožnja učinila bezbjednijom za sve učesnike u saobraćaju.

Mještani ističu da je kontrast posebno izražen upravo sada, kada se govori o novom mostu i modernijim saobraćajnim rješenjima, dok pojedine ulice u istom naselju izgledaju kao da su potpuno zapostavljene.

Kako kažu, dok čekaju nove projekte i infrastrukturu, očekuju da se riješe i osnovni problemi, jer postojeće stanje, poručuju, ne priliči izgledu jednog gradskog naselja u 21. vijeku.