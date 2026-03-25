Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

ATV

25.03.2026

15:10

Сједница Скупштине града Бањалука
Foto: ATV / Branko Jović

Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su dnevni red koji u konačnoj verziji ima 48 tačaka, među kojima je 21 regulacioni plan koji se odnose na različite dijelove grada, od centra do prigradskih naselja.

Očekuje se da će najviše rasprave izazvati regulacioni planovi za prostor Stare autobuske stanice u strogom centru grada.

U toku je redovna pauza nakon koje bi odbornici trebali nastaviti rad.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o nagradama i priznanjima povodom 22. aprila - Dana grada Banjaluke, te o utvrđivanju osnovice za obračun rente i o kratkoročnom zaduženju grada.

Među tačkama je prijedlog odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada.

U ovom prijedlogu je navedeno da bi mladi od 18 do 25 godina tokom obuke, koja bi trajala do 24 dana, sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.

Na sjednici se nalazi i odluka o uklanjanju napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni.

Nakon redovne trebalo bi da bude održana i vanredna sjednica o preduzećima "Eko toplane" i "Čistoća".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

