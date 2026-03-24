Oglasile se sirene za uzbunu u Banjaluci

Sirene za uzbunu u najvećem gradu Republike Srpske oglasile su se tačno u 19:55 sati u znak sjećanja na žrtve NATO agresije.

Banjaluka se na ovaj način pridružila obilježavanju 27. godišnjice NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Osim toga, u isto vrijeme bila su ugašena svjetla na zgradi Gradske uprave.

U trajanju od 60 sekundi, sve sirene za uzbunu na teritoriji grada emitovale su jednolični signal za "prestanak opasnosti“, simbolično podsjećajući na početak agresije NATO saveza na SR Jugoslaviju 1999. godine.

Ovako je Banjaluka tradicionalno izrazila pijetet žrtvama NATO agresije i poslala jasnu poruku mira sa željom da se nigdje i nikada više ne desi ovakva tragedija.

78 dana ubijanja i razaranja

Tačno 27 godina prošlo je od početka bombardovanja Beograda i Savezne Republike Jugoslavije, u agresiji NATO, koja je trajala 78 dana i noći.

Neprekidno su gađani civilni i vojni objekti. Ubijeno je više od tri i po hiljade ljudi. I niko nije odgovarao.

Agresija na SRJ bila je presedan, izveden bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. NATO je, tokom 11 sedmica agresije, bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i onih punjenih obogaćenim uranijumom.

Uz zvučnu opasnost, svaku noć i dan zvučao je početak rušenja mostova, bolnica, škola, infrastrukture, medijske kuće, ambasada, spomenika kulture, crkava i manastira. Više od 50.000 projektila, u manje od 80 dana, ispaljeno je na SR Jugoslaviju. Gotovo da nema grada koji se nije našao na meti NATO bombi.

Odluka o bombardovanju, prvi put u istoriji, donesena je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN, a naredbu za napad izdao je generalni sekretar NATO Havijer Solana. Napad je počeo pod izgovorom da je Jugoslavija krivac za neuspjeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosovo i Metohija.

Civili su proglašeni kolateralnom štetom, a najstrašnije od svega je to što je među njima bilo i 89-oro djece.

U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 kilometara puteva i 595 kilometara pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dječjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno.