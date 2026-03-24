Обиљежено сјећање на жртве НАТО бомбардовања

24.03.2026
19:11
Седамдесет осам дана бомбардовања, разорена земља, исцрпљено становништво, војска и полиција. У тишини, окупљени су се присјетили периода обиљеженог страхом и неизвјесношћу.
"Млада покољења која долазе имаће у памћењу на 24. март сигуран ослонац и упориште да пронађу којим путем Срби треба да иду. Тај пут сигурно није сарадња и коалиција, удруживање са онима који чине зло, тај пут засигурно није пут са НАТО савезом", рекао је Предраг Адамовић, директор Србског сабрања "Баштионик".
Нису нас уништили, учинили су нас јачим, научили су нас да слобода нема цијену, јасан је предсједник Републике Српске.
"Данас је дан када се сјећамо, када је дефинитивно, тада готово невиђеном силом икада у свијету, нападнута једна суверена држава, нападнут један народ, један суверен народ, данас је дан када се сјећамо када је дефинитивно и срушено Међународно право", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Нема заборава, нема ни опраштања док се они који су чинили злочине не покају, порука је предсједника парламента Српске.
"Не можемо да будемо дио свијета који је убијао нашу дјецу, дјевојчице на ношама или путнике у возу или пацијенте у болницама, као и грађане који су били жртва бомби широм Србије, а знамо да је прије тога бомбардована и Република Српска '94. и ’95", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Битно је да будемо свјесни свега кроз шта смо прошли, а ми који обављамо одређене функције, морамо непрестано радити на томе да свим нашим људима објаснимо кроз шта је наш народ пролазио кроз историју, порука је премијера Републике Српске.
"Ми Срби имамо уистину једну велику снагу, све то преживјети и све то издржати, мислим да требамо ми који смо преживјели то бити у неку руку поносни, морамо бити захвални онима који су дали своје животе, који су дали дијелове тијела", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Ми показујемо да опстајемо и остајемо, да Република Српска напредује, да је овај народ вратио своје самопоуздање, да вјерује у себе и вјерује у Републику Српску, јасан је предсједник СНСД-а, Милорад Додик
"Данас ћу отићи у Врање и заједно са предсједником Србије обратити се скупу на обиљежавању овог трагичног дана, датум који је обиљежен је један од оних црних датума нашег народа", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Систем за узбуњивање и обавјештавање Града Бањалуке огласиће се вечерас. Угасиће се и свјетла на згради Градске управе. Тада ће све сирене на територији града Бања Лука емитовати сигнал „престанак опасности“ једноличним тоном у трајању од 60 секунди, симболично подсјећајући на почетак агресије НАТО савеза на СР Југославију 1999. године и вријеме које је оставило дубок траг једном народу.
