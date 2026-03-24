ЕУ олакшава прелазак границе грађанима БиХ и Србије

24.03.2026
15:04
Европска унија ускоро у потпуности активира систем ЕЕС због чега бројни грађани земаља ван Шенгена, међу којима су БиХ и Србија, страхују од огромних гужви на границама.
Брисел стога тражи начине како би овим путницима олакшао улазак на подручје ЕУ, а један стиже у виду мобилне апликације.
Наиме, Европска унија уводи мобилну апликацију "Travel to Europe" која би путницима из земаља ван ЕУ могла да олакша улазак у шенгенски простор захваљујући регистрацији унапријед.
Апликација је намијењена путницима који нису држављани ЕУ и подлијежу регистрацији у оквиру ЕЕС система. За сада функционише у Шведској и Португалу, а остале земље чланице ће је тек увести.
"Travel Europe" омогућава корисницима да унапријед региструју податке из пасоша и фотографију лица пре доласка на гранични прелаз гдје се ЕЕС користи.
Путем апликације путници могу унапријед да попуне и упитник о условима уласка.
Држављани земаља ван ЕУ кроз апликацију могу да се региструју у року од 72 сата прије уласка или изласка из европске земље која подржава ову апликацију.
Апликација не мијења граничне контроле, али чини прелазак границе једноставнијим, бржим и ефикаснијим.
Путници ће и даље морати да прођу провјеру, али се очекује да ће процедура бити бржа јер су подаци већ унијети у систем.
Прије коришћења неопходно је да путници провјере да ли европска земља у коју планирају да уђу или из које излазе подржава ову апликацију.
Коришћење апликације је опционално, али може да вам помогне да уштедите вријеме и убрзате граничне контроле.
Подсјећамо, ЕЕС систем се постепено уводи од 2025. године, док се потпуна примјена очекује се 10. априла 2026.
