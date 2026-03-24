Logo
Large banner

ЕУ олакшава прелазак границе грађанима БиХ и Србије

Аутор:

АТВ

24.03.2026

15:04

Коментари:

0
Европска унија ускоро у потпуности активира систем ЕЕС због чега бројни грађани земаља ван Шенгена, међу којима су БиХ и Србија, страхују од огромних гужви на границама.

Брисел стога тражи начине како би овим путницима олакшао улазак на подручје ЕУ, а један стиже у виду мобилне апликације.

Наиме, Европска унија уводи мобилну апликацију "Travel to Europe" која би путницима из земаља ван ЕУ могла да олакша улазак у шенгенски простор захваљујући регистрацији унапријед.

Коме је намијењена апликација?

Апликација је намијењена путницима који нису држављани ЕУ и подлијежу регистрацији у оквиру ЕЕС система. За сада функционише у Шведској и Португалу, а остале земље чланице ће је тек увести.

"Travel Europe" омогућава корисницима да унапријед региструју податке из пасоша и фотографију лица пре доласка на гранични прелаз гдје се ЕЕС користи.

Путем апликације путници могу унапријед да попуне и упитник о условима уласка.

Држављани земаља ван ЕУ кроз апликацију могу да се региструју у року од 72 сата прије уласка или изласка из европске земље која подржава ову апликацију.

Да ли се апликацијом мијењају контроле?

Апликација не мијења граничне контроле, али чини прелазак границе једноставнијим, бржим и ефикаснијим.

Путници ће и даље морати да прођу провјеру, али се очекује да ће процедура бити бржа јер су подаци већ унијети у систем.

Прије коришћења неопходно је да путници провјере да ли европска земља у коју планирају да уђу или из које излазе подржава ову апликацију.

Коришћење апликације је опционално, али може да вам помогне да уштедите вријеме и убрзате граничне контроле.

Подсјећамо, ЕЕС систем се постепено уводи од 2025. године, док се потпуна примјена очекује се 10. априла 2026.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЕЕС Систем

ЕЕС

Европска унија

путовање

BiH

Србија

Travel to Europe aplikacija

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner