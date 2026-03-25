Pravobranilaštvo dobilo spor protiv Autoprevoza

Autor:ATV
25.03.2026
15:24
Komentari:0
Pravobranilaštvo Republike Srpske je uspjelo u sporu vrijednom 32.378.800,00KM, protiv tužioca "Autoprevoz" a.d. Banjaluka oko zemljišta u Banjaluci, što je potvrđeno presudom Vrhovnog suda Republike Srpske.
Odlučujući po reviziji ovaj sud je u cjelosti odbio tužbeni zahtjev i utvrdio da je ništav upis prava svojine i posjeda "Autoprevoza“ a.d. Banjaluka na parcelama koje obuhvataju park sa spomenikom "Dvanaest beba", dio Vidovdanske ulice sa pripadajućim trotoarima i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.
Banja Luka
"Takođe, uvažen je zahtjev Pravobranilaštva Republike Srpske na osnovu kojeg je Grad Banja Luka stekao pravo vlasništva na navedenim parcelama, a po osnovu prethodnog finansiranja i izgradnje objekata komunalne javne infrastrukture", naveli su iz Pravobranilaštva Srpske.
Fudbal
Takođe, vrhovni sud je stava da predmetno zemljište predstavlja javno dobro kojim upravlja Grad Banjaluka, te obavezao tužioca da Gradu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 47.818,75 KM.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
3 h0
Banja Luka
6 h1
Banja Luka
22 h0
Banja Luka
23 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu