Pravobranilaštvo dobilo spor protiv Autoprevoza

Pravobranilaštvo Republike Srpske je uspjelo u sporu vrijednom 32.378.800,00KM, protiv tužioca "Autoprevoz" a.d. Banjaluka oko zemljišta u Banjaluci, što je potvrđeno presudom Vrhovnog suda Republike Srpske.

Odlučujući po reviziji ovaj sud je u cjelosti odbio tužbeni zahtjev i utvrdio da je ništav upis prava svojine i posjeda "Autoprevoza“ a.d. Banjaluka na parcelama koje obuhvataju park sa spomenikom "Dvanaest beba", dio Vidovdanske ulice sa pripadajućim trotoarima i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.

"Takođe, uvažen je zahtjev Pravobranilaštva Republike Srpske na osnovu kojeg je Grad Banja Luka stekao pravo vlasništva na navedenim parcelama, a po osnovu prethodnog finansiranja i izgradnje objekata komunalne javne infrastrukture", naveli su iz Pravobranilaštva Srpske.

Takođe, vrhovni sud je stava da predmetno zemljište predstavlja javno dobro kojim upravlja Grad Banjaluka, te obavezao tužioca da Gradu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 47.818,75 KM.