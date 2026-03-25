Regionalni app izazov okupio vrhunske mlade IT talente - pobjednici iz Niša, Podgorice i Mostara

U Banjaluci je održano veliko finale 9. Regionalnog app izazova - jedinstvenog takmičenja srednjoškolaca u programiranju koje već devet godina uspješno organizuju Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora.

Ove godine, u ulozi domaćina, kompanija m:tel BiH okupila je najtalentovanije srednjoškolce iz regiona, koji su kroz inovativne ideje i tehnološka rješenja pokazali kako izgleda budućnost digitalnog svijeta.

Nakon državnih takmičenja, u finalu je svoje projekte predstavilo po pet najboljih timova iz svake zemlje. Stručni žiri, sastavljen od eksperata Telekom Srbija grupe, odlučio je da titulu najboljih ove godine ponesu timovi iz Mostara, Niša i Podgorice: tim „Dva i po mušketira“ iz Gimnazije Mostar sa aplikacijom „Izgovorko“, tim „Eko trag“ iz Gimnazije „9. maj“ Niš sa aplikacijom „Eko trag“ i tim „Suport Tim“ iz Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ sa aplikacijom „Parentivo“.

Posebno priznanje, nagrada za inovativnost „Snaga inovacije - Igor Osmokrović“, tradicionalno se dodjeljuje timu koji se izdvoji originalnošću i kreativnim pristupom. Ove godine, ova nagrada, pripala je timu „Tim Šer“ iz Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Sad za aplikaciju „Intrakt“.

Nagrade najboljim timovima uručila je generalna direktorka kompanije m:tel BiH, Jelena Trivan, koja je naglasila da je ulaganje u mlade talente jedan od ključnih prioriteta Telekom Srbija grupe. „Sve aplikacije koje su predstavljene govore prvenstveno o tome koliko naši mladi prepoznaju probleme sadašnjice i kako na njih umeju da reaguju. Regionalni app izazov još jednom potvrđuje koliko znanja, kreativnosti i potencijala postoji među mladima u našem regionu. Kada je Telekom Srbija grupa pre devet godina započela ovu inicijativu, vodila se jasnom vizijom da je ulaganje u znanje i mlade talente najbolja investicija u budućnost. Zato danas nastavljamo da razvijamo inicijative koje ih podstiču da svoje ideje pretvaraju u konkretna digitalna rešenja, jer verujemo da su oni budućnost i naše kompanije i društva u celini“, poručila je Trivan.

Učesnicima su se obratili i Natali Delić, izvršna direktorka za strategiju i didžital Telekoma Srbija, i Zoran Milovanović, izvršni direktor kompanije m:tel Crna Gora, ističući značaj ulaganja u mlade talente i digitalizaciju, kao i ulogu Telekom Srbija grupe u stvaranju prilika za njihov razvoj, uz poruku da upravo ovi mladi ljudi predstavljaju budućnost digitalne industrije i novih standarda u regiji.

Pobjednički timovi iz tri države nagrađeni su putovanjem i učešćem na jednoj od prestižnih IT konferencija, koja će biti održana tokom maja ove godine, dok su autori najinovativnije aplikacije, zajedno sa svojim mentorom, osvojili vrijedne mobilne telefone.

Ovogodišnje finale dodatno je obogatilo predavanje „From Kod tu Stor: Kad aplikacija postane proizvod“, koje je održao Jovica Kesić, CTO kompanije Antekna, približivši učesnicima put od razvoja aplikacije do njenog plasmana na tržište.

Regionalni app izazov pruža mladima priliku da razvijaju svoja znanja, rade u timu i prođu kroz kompletan proces razvoja aplikacije - od ideje do gotovog proizvoda, ali i da se povežu sa vršnjacima iz regije i stručnjacima iz IT industrije.