Maričić: Nezakonito djelovanje gradonačelnika Banjaluke potvrdio Ustavni sud

Autor:

ATV

26.03.2026

09:39

Komentari:

2
Горан Маричић
Foto: ATV

Vršilac dužnosti predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić izjavio je Srni da je Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da je gradonačelnik donošenjem pravilnika o sufinansiranju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama prekoračio svoja ovlašćenja i povrijedio načelo zakonitosti.

Maričić je istakao da suština problema nije u namjeri da se pomogne roditeljima, već u načinu na koji je odluka donesena.

Banja Luka

Ustavni sud osporio Pravilnik o subvencijama za boravak djece u privatnim vrtićima u Banjaluci

"Nije sporna pomoć roditeljima, već način na koji je ta odluka donesena. To je upravo ono na šta smo upozoravali, da se važne mjere ne mogu donositi mimo zakona i mimo propisanih procedura. Ne može dobra namjera biti opravdanje za nezakonito postupanje", naveo je Maričić.

On je poručio da SNSD ostaje dosljedan stavu da podrška roditeljima i djeci mora biti nastavljena, ali isključivo kroz zakonit i institucionalan okvir.

"Sistem se ne može graditi na improvizacijama i jednostranim odlukama pojedinaca", naglasio je Maričić.

Prema njegovim riječima, nakon što odluka bude zvanično dostavljena, očekuje se da nadležni organi pristupe njenoj analizi i da u najkraćem roku predlože zakonito rješenje.

"Očekujemo da se predloži rješenje koje će zadržati podršku roditeljima, ali u skladu sa Ustavom i zakonom", rekao je Maričić.

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je juče da pravilnik o sufinansiranju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Banjaluke nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi, te da je donošenjem ovog akta prekršeno načelo zakonitosti.

