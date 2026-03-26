Maričić: Nezakonito djelovanje gradonačelnika Banjaluke potvrdio Ustavni sud

26.03.2026
Vršilac dužnosti predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić izjavio je Srni da je Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da je gradonačelnik donošenjem pravilnika o sufinansiranju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama prekoračio svoja ovlašćenja i povrijedio načelo zakonitosti.
Maričić je istakao da suština problema nije u namjeri da se pomogne roditeljima, već u načinu na koji je odluka donesena.
Ustavni sud osporio Pravilnik o subvencijama za boravak djece u privatnim vrtićima u Banjaluci
"Nije sporna pomoć roditeljima, već način na koji je ta odluka donesena. To je upravo ono na šta smo upozoravali, da se važne mjere ne mogu donositi mimo zakona i mimo propisanih procedura. Ne može dobra namjera biti opravdanje za nezakonito postupanje", naveo je Maričić.
On je poručio da SNSD ostaje dosljedan stavu da podrška roditeljima i djeci mora biti nastavljena, ali isključivo kroz zakonit i institucionalan okvir.
"Sistem se ne može graditi na improvizacijama i jednostranim odlukama pojedinaca", naglasio je Maričić.
Prema njegovim riječima, nakon što odluka bude zvanično dostavljena, očekuje se da nadležni organi pristupe njenoj analizi i da u najkraćem roku predlože zakonito rješenje.
"Očekujemo da se predloži rješenje koje će zadržati podršku roditeljima, ali u skladu sa Ustavom i zakonom", rekao je Maričić.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je juče da pravilnik o sufinansiranju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Banjaluke nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi, te da je donošenjem ovog akta prekršeno načelo zakonitosti.
Banja Luka
13 h3
Region
1 d9
BiH
1 d0
Region
1 d2
Banja Luka
13 h3
Banja Luka
15 h0
Banja Luka
18 h0
Banja Luka
18 h0
Najnovije
Najčitanije
11
31
11
27
11
08
11
06
10
49
Trenutno na programu