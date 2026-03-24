BiH poslala protestnu notu Hrvatskoj zbog Stanivukovića

Stevan Lulić

24.03.2026

18:18

Драшко Станивуковић се огласио након привођења у Хрватској
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas ispred hrvatskog Konzulata da je BiH zvaničnom Zagrebu već poslala protestnu notu zbog njegovog privođenja.

Stanivuković tvrdi da mu je to lično potvrdio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

Драшко Станивуковић-03032026

Region

Hrvatska policija o privođenju Stanivukovića: Puštena osoba sa istom prezimenom

"Zbog ovog 'slučaja Stanivuković' svi gradonačelnici u cijeloj BiH će imati diplomatske pasoše i pozdravljam takvu vrstu odluke", kaže Stanivuković.

On je takođe rekao da je dobio poruku od šefa Delegacije Evropske unije u BiH Luiđija Soreke.

"Plenkoviću, bezobrazniče"

Gradonačelnik Banjaluke je imao pitanje, ali i poruku, za premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.

"Smatram to necivilizacijskim činom. Plenkoviću, bezobrazniče jedan. Pitam ga, pitam Piličića, a i biskupa. Da li je ljepše da mi njih psima dočekujemo i da ih njuškaju? Ja ne želim to. Pristojnost mene i mojih saradnika ne smatra se činom slabosti. Ovo nije poruka meni, ovo je poruka Srbima", rekao je Stanivuković.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o privođenju na granici: Ako se ovo nastavi, tražiću recipročne mjere

"Pitam Plenkovića i Vladu Hrvatske 'da li je vaša namjera da nas provicirate toliko da i mi krenemo to raditi?'. Kada budem opet išao u posjetu opet ću preko Hrvatske, a ako me tad pretresu shvatiću to kao da sam nepoželjan i onda neću više ići dok se nešto ne promijeni", kaže Stanivuković.

Više iz rubrike

Федерација БиХ

BiH

Federacija BiH se zadužila za 29,66 miliona KM

4 h

0
Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

BiH

Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

6 h

0
Коридор 5Ц

BiH

Obustavljeni radovi na Koridoru 5C jer Autoceste FBiH nisu isplatile izvođače radova

8 h

0
Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

BiH

Porodica Isak širi biznis: Ramo otvorio salon luksuznih automobila

11 h

0

Centralne vijesti, 24.03.2026.

U slučaju ubistva Davida Dragičevića saslušano više od 200 svjedoka

Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

Igrač banjalučkog Borca Andrija Pećanac se probudio iz kome

Izvoz jaja povećan za 84 odsto

