BiH poslala protestnu notu Hrvatskoj zbog Stanivukovića

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas ispred hrvatskog Konzulata da je BiH zvaničnom Zagrebu već poslala protestnu notu zbog njegovog privođenja.

Stanivuković tvrdi da mu je to lično potvrdio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

"Zbog ovog 'slučaja Stanivuković' svi gradonačelnici u cijeloj BiH će imati diplomatske pasoše i pozdravljam takvu vrstu odluke", kaže Stanivuković.

On je takođe rekao da je dobio poruku od šefa Delegacije Evropske unije u BiH Luiđija Soreke.

"Plenkoviću, bezobrazniče"

Gradonačelnik Banjaluke je imao pitanje, ali i poruku, za premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.

"Smatram to necivilizacijskim činom. Plenkoviću, bezobrazniče jedan. Pitam ga, pitam Piličića, a i biskupa. Da li je ljepše da mi njih psima dočekujemo i da ih njuškaju? Ja ne želim to. Pristojnost mene i mojih saradnika ne smatra se činom slabosti. Ovo nije poruka meni, ovo je poruka Srbima", rekao je Stanivuković.

"Pitam Plenkovića i Vladu Hrvatske 'da li je vaša namjera da nas provicirate toliko da i mi krenemo to raditi?'. Kada budem opet išao u posjetu opet ću preko Hrvatske, a ako me tad pretresu shvatiću to kao da sam nepoželjan i onda neću više ići dok se nešto ne promijeni", kaže Stanivuković.