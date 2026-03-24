Obustavljeni radovi na Koridoru 5C jer Autoceste FBiH nisu isplatile izvođače radova

Turska kompanija Cengiz Inšaat i bh. kompanija Euro-Asfalt, angažovane na izgradnji dijela autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine, obustavile su radove zbog velikog dugovanja JP Autoceste FBiH prema izvođačima.

Cengiz je ranije obavijestio Autoceste FBiH da će 21. marta prekinuti radove, što je, prema nezvaničnim informacijama iz krugova vladajućih stranaka za Klix.ba, i učinjeno. Ova kompanija trenutno ne izvodi radove na dionici Medakovo – Ozimice, na Koridoru 5C.

Radove je juče obustavio i Euro-Asfalt na dionici Putnikovo Brdo – Medakovo, iz istih razloga kao i Cengiz. Istovremeno, ovoj kompaniji nije isplaćena ni dionica Ponirak – Vraca, iako su radovi na tom dijelu već završeni.

Ključni problem leži u dugovanjima Autocesta FBiH, do kojih je došlo nakon što je Evropska investiciona banka (EIB) obustavila finansiranje infrastrukturnih projekata. Razlog je istraga o potencijalnim nezakonitostima u rukovodstvu ovog javnog preduzeća.

Iz EIB-a su ranije za Klix.ba potvrdili da je u toku istraga o sumnjivim aktivnostima na Koridoru 5C, koju od oktobra vodi evropsko tužilaštvo.

Prema nezvaničnim informacijama, EIB je od Vlade FBiH zatražila imenovanje novog rukovodstva Autocesta FBiH i suspenziju postojećeg, kako bi finansiranje bilo nastavljeno. Bez tih sredstava, preduzeće nije u mogućnosti da izmiri obaveze prema izvođačima.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić početkom mjeseca izjavio je da će problem biti riješen i da će sredstva za isplatu izvođačima biti operativna do kraja sedmice.

„Neće biti zastoja, nastavljamo raditi“, poručio je Nikšić 10. marta, ali se ta izjava nije obistinila.

On je tada istakao da „međunarodne finansijske institucije nemaju pravo tražiti smjene“, ali je činjenica da imaju mogućnost obustave finansiranja ukoliko postoje sumnje u nezakonito trošenje sredstava. Upravo ta odluka dovela je do akumuliranja dugova i, u konačnici, do obustave radova.