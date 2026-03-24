Obustavljeni radovi na Koridoru 5C jer Autoceste FBiH nisu isplatile izvođače radova

24.03.2026

10:28

Коридор 5Ц
Foto: Screenshot / YouTube

Turska kompanija Cengiz Inšaat i bh. kompanija Euro-Asfalt, angažovane na izgradnji dijela autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine, obustavile su radove zbog velikog dugovanja JP Autoceste FBiH prema izvođačima.

Cengiz je ranije obavijestio Autoceste FBiH da će 21. marta prekinuti radove, što je, prema nezvaničnim informacijama iz krugova vladajućih stranaka za Klix.ba, i učinjeno. Ova kompanija trenutno ne izvodi radove na dionici Medakovo – Ozimice, na Koridoru 5C.

Radove je juče obustavio i Euro-Asfalt na dionici Putnikovo Brdo – Medakovo, iz istih razloga kao i Cengiz. Istovremeno, ovoj kompaniji nije isplaćena ni dionica Ponirak – Vraca, iako su radovi na tom dijelu već završeni.

Nauka i tehnologija

Početna faza razvoja ruske vakcine protiv HIV-a u toku

Ključni problem leži u dugovanjima Autocesta FBiH, do kojih je došlo nakon što je Evropska investiciona banka (EIB) obustavila finansiranje infrastrukturnih projekata. Razlog je istraga o potencijalnim nezakonitostima u rukovodstvu ovog javnog preduzeća.

Iz EIB-a su ranije za Klix.ba potvrdili da je u toku istraga o sumnjivim aktivnostima na Koridoru 5C, koju od oktobra vodi evropsko tužilaštvo.

Zanimljivosti

Koji tajni signal je spasio ženu od pomahnitalog Srbina? Ovo morate da naučite!

Prema nezvaničnim informacijama, EIB je od Vlade FBiH zatražila imenovanje novog rukovodstva Autocesta FBiH i suspenziju postojećeg, kako bi finansiranje bilo nastavljeno. Bez tih sredstava, preduzeće nije u mogućnosti da izmiri obaveze prema izvođačima.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić početkom mjeseca izjavio je da će problem biti riješen i da će sredstva za isplatu izvođačima biti operativna do kraja sedmice.

Srbija

Stigli "super radari": Snimaju čak 9 prekršaja i brzinu, ali to nije sve

„Neće biti zastoja, nastavljamo raditi“, poručio je Nikšić 10. marta, ali se ta izjava nije obistinila.

On je tada istakao da „međunarodne finansijske institucije nemaju pravo tražiti smjene“, ali je činjenica da imaju mogućnost obustave finansiranja ukoliko postoje sumnje u nezakonito trošenje sredstava. Upravo ta odluka dovela je do akumuliranja dugova i, u konačnici, do obustave radova.

Pročitajte više

Битно: Цијене нафте и нафтних деривата

Emisije

Bitno: Cijene nafte i naftnih derivata

2 h

0
Србин (46) оптужен за силовање проститутке у Швајцарској: Држао је закључану у стану и брутално мучио

Svijet

Srbin (46) optužen za silovanje prostitutke u Švajcarskoj: Držao je zaključanu u stanu i brutalno mučio

3 h

0
Стигли "супер радари": Снимају чак 9 прекршаја и брзину, али то није све

Srbija

Stigli "super radari": Snimaju čak 9 prekršaja i brzinu, ali to nije sve

3 h

0
"Позлило ми је од призора": Дјечак (5) пао са 8. спрата, није му било спаса!

Svijet

"Pozlilo mi je od prizora": Dječak (5) pao sa 8. sprata, nije mu bilo spasa!

3 h

0

Više iz rubrike

Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

BiH

Porodica Isak širi biznis: Ramo otvorio salon luksuznih automobila

5 h

0
Превозници пристали на преговоре.

BiH

Umjesto najavljenih protesta - pregovori

16 h

0
Сједница Дома народа

BiH

Akcize uvrštene u dnevni red: Prekinuta sjednica Doma naroda

16 h

0
Министарство Раме Исака папрено кажњено

BiH

Ministarstvo Rame Isaka papreno kažnjeno

18 h

0

12

38

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

12

33

"Luka Modrić je 50 odsto naš": Isječak iz nove srpske komedije podijelio Hrvate

12

28

PSS: Stanivuković još u pritvoru

12

20

Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

12

19

Dodik: Nikada ne smijemo odustati od Srpske i njenog statusa, BiH je iluzija

