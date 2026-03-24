Bitno: Cijene nafte i naftnih derivata

ATV

24.03.2026

10:00

Битно: Цијене нафте и нафтних деривата
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o cijenama nafte i naftnih derivata.

Koliko nas potpuna zavisnost od uvoza nafte i rast globalnih cijena čine ranjivim? Da li je ovo tek početak poskupljenja?

Kako visoke cijene goriva trenutno utiču na evropske lance snabdijevanja i drumsku logistiku?

Za Bitno govore: Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma 'Logistika BiH' i Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

