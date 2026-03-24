Porodica Isak širi biznis: Ramo otvorio salon luksuznih automobila

24.03.2026
Nakon firme za obezbjeđenje, benzinske pumpe i nargilane, porodica federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka ulazi u novi biznis, pa je tako svečano otvoren salon luksuznih automobila.
Salon „DEA“ vodi se na Rusmiru Isaku, direktoru KPZ-a Zenica, a otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, poznati ugostitelj Sejo Brajlović, ali i reper Adnan Nikšić Sajfer.
Kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama, u salonu se nalaze skupocjeni automobili, među kojima su BMW (BMW), Bentli (Bentley), Porše (Porsche), Ferari (Ferrari), ali i oldtajmeri.
Rusmir Isak se zahvalio svima koji su bili dio svečanog otvaranja Auto-centra DEA.
„Ponosni smo što smo zajedno obilježili početak jedne nove priče i predstavili prostor u kojem vas očekuje pažljivo odabrana ponuda vozila i profesionalna usluga“, istakao je Isak.
Porodica Isak je početkom 2024. godine otvorila benzinsku pumpu „DHD“, koja je u vlasništvu federalnog poslanika Arnela Isaka i njegove supruge.
U fokusu javnosti bila je firma za obezbjeđenje „Condor“, koja je bila u vlasništvu supruge Rame Isaka, zbog prolaska na tenderima i sukoba interesa zbog funkcija koje obnašaju članovi te porodice. Nakon afere oko tendera, Ramo Isak je saopštio da je firma prodata, ali kupac nije poznat, piše Kliks.
