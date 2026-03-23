Akcize uvrštene u dnevni red: Prekinuta sjednica Doma naroda

Rasprava o hitno najavljenim Zakonu o VSTS i Zakonu o sudu, pretvorila se u diskusiju o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama. Nakon puna tri časa od početka sjednice gdje su pljuštali krivi navodi i povrede poslovnika, akcize su uvrštene na dnevni red, kao druga tačka.

"Danas populizmom kažemo jedna točka je sigurna. Sigurne su svih 19, zašto ih ugrožavate svojim prijedlozima? Svi ti vaši prijedlozi do sada su mogli biti raspravljeni i ovih 19 su mogli biti završeni i onda bi raspravljali vaše prijedloge. Zašto neko insistira u različitim uvjerenjima većina", rekao je Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH

Grčevito su se srpski opozicioni poslanici, u istom tonu kao i bošnjački borili da se na dnevni red uvrste akcize. Glavni akter Želimir Nešković koji je tražio da se ova tačka uvrsti u dnevni red, za kojeg je ovo je goruće pitanje, najmanje je pričao o akcizama, a najviše o SNSD-u.

"Ja vas pozivam da mi raspravljamo. Da li ćete vi prihvatiti ovaj model ovaj model o kome ja danas pričam, koji predlažem, to je druga stvar, ali dajte da otvorimo priču u vezi s ovim jer ovo je tema koja gori", rekao je Želimir Nešković, delegat Kluba srpskog naroda (SDS).

"Radi se o zakonu koji je donijela parlamentarna skupština BiH, države BiH i akcize se mogu promijeniti samo na osnovu Zakona države BiH", rekla je Šefik Džaferović iz Kluba bošnjačkog naroda (SDA).

Neškovićev prijedlog o ukidanju akciza znači oduzimanje ovlaštenja Vladi Republike Srpske, upozorava Radovan Kovačević. Ključne mjere, kaže treba da donosi Vlada Republike Srpske i Vlada FBiH. U Republici Srpskoj se priprema paket mjera koji se ogleda u tome da će građani uz fiskalni račun za plaćeno gorivo moći da dobiju povrat akciza.

Republika Srpska Kraj manipulacijama Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći

"Nemojte nikada računati na to da ćemo odustati od osnovnog principa, a to je Republika Srpska na prvom mjestu. Ključne odluke će da se donose u Banjaluci, a ne u Sarajevu ako nas pitate. Pošto nema volje iz Federacije da se radi bilo šta, osim populističkih mjera koje ne mogu da dovedu do rezultata, mi već sada razmatramo kako da svakom građaninu Republike Srpske vratimo 10 odsto od akcize koje plati na gorivo u Republici Srpskoj", rekao je Radovan Kovačević, Delegat Kluba srpskog naroda.

Prijedlog opozicije iz Republike Srpske napravljen je u Klubu Bošnjaka kako bi se proizvela destrukcija, jasan je Nikola Špirić. Opozicija iz Republike Srpske, kaže čini dopunu bošnjačkom klubu

"Nije predložen Zakon o smanjenju akciza, ovdje se radi o tome da odlučivanje o smanjenju akciza se prenese na iz Parlamentarne skupštine u Vijeće ministara bez i jednog validnost dokumenta", rekao je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Preglasavanjem srpskih poslanika iz vladajuće koalicije na nivou BiH, Predstavnički dom je prije sedam dana podržao izmjene Zakona o akcizama. Time se Savjetu ministara omogućava da u slučaju poremećaja tržišta može da donese odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na naftne derivate na maksimalno šest mjeseci u kalendarskoj godini. Za vlast u Srpskoj, to je perfidno otimanje nadležnosti Srpske s ciljem centralizacije još jedne funkcije na zajedničkom nivou.