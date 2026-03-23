Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

Autor:ATV
23.03.2026
16:05
Komentari:0
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u drugom čitanju.
Ovim izmjenama i dopunama Zakona trebalo bi da se otkloni trenutno loš položaj zaposlenih u zajedničkim institucijama koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima.
Zakon je usvojen jednoglasno na današnjoj sjednici, a izmjenama je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu.
Stoga, nadležne institucije će obezbijediti retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće.
Usvojen je i amandman kojim su od povećanja plata izuzeti izabrani funkcioneri, odnosno predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i njihovi savjetnici, predsjedavajući radnih komisija oba doma i predsjedavajući klubova u Predstavničkom domu i Domu naroda, te poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini.
Izuzeti su i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministri i zamjenici ministara, šef kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara, šef kabineta članova Predsjedništva, šef kabineta ministra, savjetnik predsjedavajućeg Savjeta ministara, savjetnik člana Predsjedništva, šef kabineta zamjenika ministra, savjetnik ministra i savjetnik zamjenika ministra.
Ovaj zakon sada ide na usaglašavanje jer je usvojen u različitim tekstovima u Predstavničkom i Domu naroda. U komisiju Doma naroda za usaglašavanje teksta zakona imenovani su Nenad Vuković, Zdenko Ćosić i Dženan Đonlagić.
