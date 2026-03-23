Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u drugom čitanju.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona trebalo bi da se otkloni trenutno loš položaj zaposlenih u zajedničkim institucijama koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima.

BiH Ponovo nisu usvojene zaštitne mjere, protiv bili ministri iz reda Hrvata

Zakon je usvojen jednoglasno na današnjoj sjednici, a izmjenama je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu.

Iz povećanja izuzeti izabrani funkcioneri

Stoga, nadležne institucije će obezbijediti retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće.

Usvojen je i amandman kojim su od povećanja plata izuzeti izabrani funkcioneri, odnosno predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i njihovi savjetnici, predsjedavajući radnih komisija oba doma i predsjedavajući klubova u Predstavničkom domu i Domu naroda, te poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini.

Hronika Otkrivamo ko je uhapšeni Banjalučanin: Suđeno mu zbog ubistva u Nikšiću

Izuzeti su i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministri i zamjenici ministara, šef kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara, šef kabineta članova Predsjedništva, šef kabineta ministra, savjetnik predsjedavajućeg Savjeta ministara, savjetnik člana Predsjedništva, šef kabineta zamjenika ministra, savjetnik ministra i savjetnik zamjenika ministra.

Ovaj zakon sada ide na usaglašavanje jer je usvojen u različitim tekstovima u Predstavničkom i Domu naroda. U komisiju Doma naroda za usaglašavanje teksta zakona imenovani su Nenad Vuković, Zdenko Ćosić i Dženan Đonlagić.