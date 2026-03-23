Ponovo nisu usvojene zaštitne mjere, protiv bili ministri iz reda Hrvata

Savjet ministara ni u drugom krugu glasanja nije usvojio odluku o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda, koju je predložilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, jer su protiv bili ministri iz reda hrvatskog naroda.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je odluka o uvođenju zaštitne mjere u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/ i da ne zna zašto su ministri iz reda hrvatskog naroda glasali protiv.

"Čini mi se da je ovaj Savjet ministara opšta karikatura. O važnim temama, kao što su prevoznici, čelik i neka druga pitanja, demonstrira se nevješta potreba da se izolujemo od rješavanja tih problema", rekao je Košarac novinarima u Sarajevu nakon sjednice Savjeta ministara.

On je naveo da se postavlja pitanje šta je uloga Savjeta ministara ako nije da institucionalno bude uz prevoznike i vodi računa o spoljnotrgovinskom prometu.

"O čemu onda treba da odlučujemo?", upitao je Košarac, prenosi "Srna".

Istakao je da je odluka o uvođenju zaštitne mjere, koju je predložio, dobila pozitivno mišljenje vlada Republike Srpske i Federacije BiH, te kompletnog komorskog sistema u BiH.

"Pojedinci iz Savjeta ministara treba da preuzmu odgovornost nakon niza upozorenja da će doći do ozbiljnih problema kada je u pitanju rudarstvo, energetika i transport", rekao je Košarac, dodajući da je po procjeni nekih sindikalnih organizacija ugroženo oko 11.000 radnih mjesta.

Ukazao je da su negativan bilans i stanje u željezari, a time u rudnicima, te samim tim i željeznicama FBiH i Republike Srpske uslovljeni povećanim uvozom čelika iz Italije, Kine i Turske, dok je BiH prilikom izvoza opterećena Mehanizmom prekograničnog usklađivanja ugljenika - CBAM.

"To dovoljno govori o potrebi da u skladu sa nadležnostima predložimo odluku o uvođenju zaštitnih mjera kao što su to uradile i sve ostale zemlje okruženja", rekao je Košarac i podsjetio da je predložena privremena odluku na 200 dana što SSP omogućava, kao i uvođenje carina od 20 odsto, uz deponovanje tih sredstava do detaljne analize nakon 200 dana.

Naveo je da ministre iz reda hrvatskog naroda u Savjetu ministara treba pitati zašto nisu podržali odluku, dodajući da ne zna da li neko nekoga štiti.

"Ne znam da li neko nije imao dovoljno informacija, ali mislim da je najkredibilnija informacija bilo upozorenje sindikalnih organizacija", rekao je Košarac.