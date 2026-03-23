Selak traži odgovore od OEBS-a i Evropske komisije: Sumnje u rad Suda BiH i VSTS-a

Autor:ATV
23.03.2026
12:45
Komentari:0
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak zatražio je javno odgovore od i povodom, kako je naveo, ozbiljnih pitanja u vezi sa radom pravosudnih institucija na nivou BiH.
Selak je u objavi na društvenoj mreži X ukazao na probleme u funkcionisanju , postavljajući pitanje kako je moguće da u predmetima od interesa za građane Republike Srpske nema sudija iz Republike Srpske.
Posebno je ukazao na predmet koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske , naglasivši da u tom slučaju nijedan od šest sudija nije iz Republike Srpske, te postavio pitanje da li je zloupotrijebljen CMS sistem za dodjelu predmeta.
On je takođe doveo u pitanje postojanje i ulogu eventualne komisije koja, kako tvrdi, zaobilazi redovni sistem dodjele predmeta, uz pitanje zašto u njoj nema predstavnika Republike Srpske.
Selak je iznio i sumnje u ravnopravnost u pravosudnom postupanju, upitavši da li se optužnice potvrđuju isključivo protiv srpskog naroda, kao i gdje je zastupljenost Republike Srpske na rukovodećim pozicijama u Sudu BiH.
Dodatno, postavio je pitanje rada , navodeći da se stiče utisak da ova institucija hitno reaguje samo u slučajevima koji se odnose na sudije i tužioce iz Republike Srpske.
On je podsjetio da su prošle sedmice i podnijeli disciplinsku prijavu VSTS-u zbog postupanja vijeća Suda BiH u predmetu „Čamil Ramić i ostali“.
Prema njegovim navodima, u tim predmetima prisutne su „manipulacije verzijama presuda, političke i izmišljene kvalifikacije, kao i zlonamjerna pravdanja zločina nad Srbima“.
Selak je ukazao da, uprkos tim navodima, nema javne reakcije institucija, navodeći da „VSTS ćuti, kao i disciplinski tužilac“, te da izostaje zvanično izjašnjavanje.
Na kraju, on je postavio pitanje da li je zakon jednak za sve ili se, kako je naveo, „štiti jedan politički narativ i po cijenu kršenja zakona o krivičnom postupku“, ističući da profesionalna i opšta javnost očekuju odgovore i jednako postupanje.
