Počela hitna sjednica Doma naroda, evo šta je na dnevnom redu

23.03.2026

11:12

Почела хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду
Foto: SRNA

U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu su Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Ova dva zakonska akta predložili su delegati Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović, a trebalo bi da budu razmatrani u prvom čitanju po skraćenom postupku, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači su naveli da je Nacrt zakona o VSTS-u zasnovan na principima transparentnosti rada ove institucije, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, kao i dvostepenosti pri njihovom odlučivanju.

Ovim izmjenama broj članova VSTS-a sa sadašnjih 15 bio bi povećan na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz advokatskih komora Republike Srpske i FBiH, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH predviđeno je formiranje apelacionog odjeljenja ovog suda, kao drugostepenog organa.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje propisuju da se u slučaju neusvajanja budžeta institucija BiH zaposlenima retroaktivno vrše isplate razlike u plati.

Na predloženom dnevnom redu je u drugom čitanju i šest zakona koji nose oznaku usklađenosti sa zakonodavstvom EU.

Riječ je o prijedlozima zakona o patentu, industrijskom dizajnu, zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva, te mjernim jedinicama u BiH.

U drugom čitanju pred delegatima su izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojima se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Delegati će u drugom čitanju razmatrati i izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku kojim se obezbjeđuju preduslovi za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama BiH.

Na dnevnom redu je i davanje saglasnosti za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma.

