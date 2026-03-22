Haos u Stocu: Sukob više desetina ljudi, nosili obilježja tzv. "Armije BiH"

Izvor:

SRNA

22.03.2026

21:00

U Stocu je večeras došlo do sukoba većeg broja lica i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, izjavila je Srni portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

Ona je navela da je do sukoba došlo u 18.30 časova, te da je policija izašla na teren i intervenisala.

"Stanje je pod kontrolom i pod nadzorom policije. Više informacija biće dostupno tokom sutrašnjeg dana", istakla je Miloš.

Ulice Stoca trenutno su preplavljene interventnom policijom, dok se čekaju zvanične informacije o broju povrijeđenih i privedenih učesnika sukoba.

Prema neslužbenim informacijama, do sukoba je došlo kada se više stotina ljudi, većinom Bošnjaka, okupilo na kružnom toku na ulazu u Stolac sa ratnim obilježjima takozvane Armije BiH, a navodno su pokušali ispisati i određene "patriotske poruke".

Okupljanju i incidentu je prethodilo oslikavanje murala posvećenog Vukovaru, koji je oštećen tokom prethodne noći.

