Blokiraju li političke podjele evropski put BiH?

Dvije godine nakon što je Evropski savjet odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH, baš ce pregovori i dalje predstavljaju kao prilika za jačanje institucija, vladavine prava i boljeg životnog standarda.

Ipak, umjesto očekivanog napretka i novog početka, sve više se čini da je ta prilika ponovo na putu da bude propuštena.

"Stav Evropske unije je jasan – želimo Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Međutim, ne možemo željeti članstvo ove zemlju više nego što to žele domaće vlasti. Isto tako, moramo jasno naglasiti da propuštene prilike imaju svoju cijenu. EU ističe svoju punu podršku i pomoć na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali ne može biti zamjena za domaće liderstvo", rekao je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.

Kritiku Evropskoj uniji uputio je Milorad Dodik, dan nakon posjete Budimpešti i Viktoru Orbanu. Evropska unija danas nema vrijednosti na kojima je nastala, ona se bavi cenzurom, stava je prvi čovjek SNSD-a.

"Cenzura koja dolazi iz Brisela je strašnija i podmuklija od komunističke. To Evropi ruši autoritet. Izvjesnost je veoma važna stvar, a ta izvjesnost je u EU srušena. EU pokušava da se obračunava sa neistomišljenicama, pokušava da nameće stavove državama, te daju enorman značaj takozvanim nevladinim organizacijama, čime su upropastili politički ambijent", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

U Sarajevu kao da neće ili ne žele da vide novu geopolitičku realnost i stanje u Evropi. Tako Elmedin Konaković nakon posjete Parizu upozorava Evropu na navodni uticaj Rusije, kako on kaže, u srcu Evrope. Zbog toga je pozvao Brisel da iskoristi sve alate da se pozabavi sa Rusima.

"Ja ih pozivam da shvate, ovo je zaista jedan ozbiljan apel, da njihovo nečinjenje i komentari kako se ovđe tri strane ne mogu dogovoriti zapravo njih čini slabijim i vjerujem da slabi njihovu poziciju u odnosima i sa Rusijom i sa Amerikom i sa drugim velikim igračima", rekao je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH.

Elmedin Konaković je luzer i ne želim da komentarišem njegove izjave u kojima od EU traži da se obračunaju sa "ruskim snagama u BiH", kaže Dodik.

"On nije nikakav ministar, ali je koristan. Korisni idiot. On pokazuje kako BiH ne može da uspije. Ako on smatra da na zajedničkoj funkciji možete da promovišete samo stavove svoje političke partije ili svog naroda ne uvažavajući druge narode i procedure, zaobilazeći Predsjedništvo BiH, vi na najbolji način rušite BiH. Odnosi u BiH nikada nisu bili gori. Sve ide ka tome da će se sve završiti mirnim raspadom", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Generalno oko puta BiH ka Evropskoj uniji na političkoj sceni među političarima postoji javna tajna prema kojoj niko ne želi taj evropski put, ali istovremeno niko od njih ne želi da ispadne kriv što BiH stagnira, stava je novinar Dejan Šajinović.

" Političari u BiH bi jednostavno trebali da i sebi i javnosti i Evropskoj uniji da otvoreno kažu da li žele taj EU put, ako ga žele da zaista rade na tim reformama, ako ne žele da niko ne gubi vrijeme i da priznamo sebi da kažemo šta je to naš cilj", rekao je Dejan Šajinović, novinar „Nezavisnih novina“.

BiH jeste u krizi, a to se upravo najbolje vidi u priči i stavovima prema evropskom putu biH. Srpska je odavno govorila da je ključ svega unutrašnji dijalog političkih aktera unutar BiH, ali iz Sarajeva nikada nije bilo pozitivnih signala na te pozive. Po svemu sudeći, neće ih još dugo biti.