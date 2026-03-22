Oglasilo se Ministarstvo: Dio zahtjeva prevoznika ne može se riješiti bez šire koordinacije

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto izjavio je da profesionalni vozači u BiH zaslužuju nesmetan rad i da je resorno ministarstvo već realizovalo ključne mjere za poboljšanje uslova u sektoru, dok se dio zahtjeva prevoznika ne može riješiti bez šire institucionalne i međunarodne koordinacije.

Povodom najavljenih protesta transportnog sektora za sutra, iz Ministarstva je saopšteno da su pokrenute aktivnosti u vezi sa statusom vozača u EU, uključujući inicijative prema zemljama regiona i Evropskoj komisiji, te da je započeta digitalizacija sistema dozvola i uvođenje elektronskog tovarnog lista /e-CMR/.

Iz Ministarstva su naveli da su unaprijeđeni regulatorni okviri, uključujući uvođenje "treće tablice", izmjene licenciranja i unapređenje kvalifikacija vozača, uz najavu daljeg smanjenja troškova.

U saopštenju je naglašeno da su za rješavanje preostalih pitanja neophodni zajednički napori svih nivoa vlasti i institucija, kao i aktivnija uloga EU.

Iz Ministarstva komunikacija i transporta naveli su da je transportni sektor zdrav privredni sektor BiH koji se suočava s ozbiljnim izazovima.

"Ono što je u našoj nadležnosti smo uradili. I nastavljamo da radimo za bolje uslove rada naših prevoznika", poručio je Forto.

U saopštenju se dodaje da Ministarstvo ostaje otvoreno za dijalog, ali i jasno ističe da su ključna pitanja iz naše nadležnosti uglavnom riješena.

"Takođe, cijenimo da će naši prevoznici teško postići ostvarenje svojih zahtjeva, posebno onih prema EU, ukoliko ovi protesti ne budu regionalnog karaktera, a šteta po privredu BiH će biti izuzetno velika", navodi se u saopštenju.

Konzorcijum "Logistika" najavio je nadležnim institucijama da će sutra biti organizovan protest prevoznika zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Iz Konzorcijuma "Logistika" Srni je rečeno da će na graničnim prelazima sutra biti od 50 do 200 kamiona.