Logo
Large banner

Crna Gora zabranila blokade prevoznika

20.03.2026

18:09

Komentari:

0
Камион
Foto: ATV

Uprava policije Crne Gore zabranila je najavljene proteste Udruženja prevoznika jer bi višednevne blokade saobraćajnica i graničnih prelaza ozbiljno ugrozile prava građana i funkcionisanje države.

Iz Uprave policije su pojasnili da bi se najavljenom tridesetodnevnom blokadom ozbiljno ugrozila prava i slobode građana, kao i zdravlje ljudi na teritoriji Crne Gore.

Uprava policije smatra da bi cilj svakog daljeg održavanja protesta na ovakav način dodatno ometalo, opterećivalo i ugrožavalo prava građana, te da kao takvo više ne bi imalo karakter mirnog javnog okupljanja.

Sa odlukom Uprave policije upoznati su predstavnici organizatora, kojom prilikom im je posebno ukazano na obavezu poštovanja donijetih rješenja.

Udruženje prevoznika Crne Gore je u prethodna tri dana u više odjeljenja bezbjednosti podnijelo prijave za održavanje javnog okupljanja.

Kako je navedeno u prijavama, protesti bi se organizovali u vidu blokade saobraćajnica i graničnih prelaza, čime bi se blokirao saobraćaj teretnih vozila, kako na ulazu i izlazu iz Crne Gore, tako i u tranzitu, u periodu od ponedjeljka, 23. marta do 23. aprila, odnosno do ispunjenja zahtjeva, svakodnevno u trajanju od 24 časa.

Kao razlog organizovanja protesta navedeno je nerješavanje problema nastalih primjenom propisa EU koji ograničavaju boravak prevoznika u Šengen zoni i zemljama EU.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Blokade

prevoznici

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner