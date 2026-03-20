Prihvaćena kaucija za Acu Đukanovića

Osnovni sud u Nikšiću odobrio je kauciju za Acu Đukanovića uz dvije mjere nadzora, navedeno je u sudskoj odluci, a njegovi advokati navode da je riječ o iznosu većem od pet miliona evra.

Đukanović će iz pritvora biti pušten kada rješenje bude pravosnažno.

Jedan od Đukanovićevih advokata rekao je da se mjere nadzora odnose na zabranu napuštanja boravišta i oduzimanje putne isprave.

Njegovi advokati smatraju da su određene mjere neprimjerene s obzirom na to da kaucija prelazi pet miliona evra i u odnosu na krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Aco Đukanović je uhapšen nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.